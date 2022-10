"Das Geschäft ist tot": Anfragen für Baufinanzierung gehen stark zurück

Plus Steigende Zinsen, höhere Baukosten und die Inflation lassen den Traum vom Eigenheim für viele platzen. Das bekommen auch Banken zu spüren. Es zeichnet sich ein Trend ab.

Es sind schwere Zeiten für angehende Häuslebauer und -käufer. Wer eine Baufinanzierung abschließen möchte, der muss mit einem hohen Zins rechnen: Bei einem Immobilienkredit mit einer Laufzeit von zehn Jahren liegt der aktuell bei etwa 3,5 Prozent. Zum Vergleich: Im Januar 2022 lag er noch bei rund einem Prozent. Das Kreditvermittlungsinstitut Interhyp erwartet in den nächsten Monaten sogar einen weiteren Zinsanstieg. Das hat Auswirkungen auf das Geschäft der Banken und anderer Kreditvermittler in der Region.