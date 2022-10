Landkreis Augsburg

06:00 Uhr

Konzerte junger Talente: Heuer wird die 100.000-Euro-Marke geknackt

Mitwirkende und Unterstützer freuen sich auf das nächste Doppelkonzert junger Talente: (von links) Valentin Scherer (Beathof), Wolfgang Scherer, Martin Jennissen (BMW Autohaus Müller und Klöck), Marie-Therese Layer (Layer Inmobilien und Bau), Schwabmünchens Bürgermeister Lorenz Müller, Landtagsabgeordnete Carolina Trautner, Arnd Hansen (Kartei der Not), Herbert Jauchmann (Raiffeisenbank Schwabmünchen- Stauden), Bezirkstagspräsident und Landrat Martin Sailer sowie die Konzertmeisterin des Lech-Wertach-Orchesters Lea Poljak.

Plus Im November findet die 26. Auflage der "Konzerte junger Talente" in Schwabmünchen statt. Die Konzerte gehen auf Wolfgang und Monika Scherer aus Königsbrunn zurück.

Von Maximilian Czysz

Im November findet in Schwabmünchen die 26. Auflage der Konzerte junger Talente statt. Erinnern Sie sich noch an die Anfänge?



Wolfgang Scherer: Ja klar, ganz genau. 1994 begannen wir unter diesem Titel mit einem Konzert im Ulrichssaal Königsbrunn. Ab 1995 fand es wegen der großen Nachfrage in der Stadthalle Schwabmünchen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen