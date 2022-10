Landkreis Augsburg

"Konzerte junger Talente" sind mit Überraschungen zurück

Wolfgang Scherer hat die "Konzerte junger Talente" in Schwabmünchen längst etabliert.

Plus Zur 26. Auflage der "Konzerte junger Talente" kommt ein Geschwisterduo nach Schwabmünchen, das in ganz Deutschland bekannt wurde. Karten gibt es ab 10. Oktober.

Nach zwei Jahren Pause kommen die "Konzerte junger Talente im Landkreis Augsburg" mit einem imposanten Programm zurück: Am 19. und 20. November stehen jeweils rund 250 Mitwirkende in Schwabmünchen auf der Bühne. Unter ihnen sind zwei Schwestern, die in ganz Deutschland bekannt geworden sind.

