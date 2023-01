Kostüm-Flohmarkt in Königsbrunn: Stöbern, probieren und anderen helfen

In Königsbrunn gibt es einen Faschingsmarkt für den guten Zweck. Was die Besucher dort erwartet.

Die Aktion Hoffnung ist mit ihren mobilen Faschingsmärkten unterwegs. Am Samstag, 4. Februar, veranstaltet sie von 10 bis 13 Uhr gemeinsam mit der Katholischen Pfarreiengemeinschaft Königsbrunn zum sechsten Mal einen Secondhand-Faschingsmarkt im Pfarrheim Maria unterm Kreuz, Kemptener Straße 99.

Birgit Siegmund von der Pfarreiengemeinschaft freut sich schon, wenn nach zwei Jahren Pause der große Lastwagen der Aktion Hoffnung wieder in Königsbrunn anrollt: "Der Wagen ist unter anderem bestückt mit Kleiderständern sortiert nach Kinder-, Damen- und Herrenmode und Größen, die können wir dann einfach in unseren Saal schieben. Zu finden ist dann eine große Auswahl: traditionelle Verkleidungen für Piraten, Cowboys oder Prinzessinnen genauso wie orientalische Kostüme, witzige Tieranzüge und Unikate wie Bühnen- und Theaterkostüme. Accessoires zu beinahe jedem Kostüm runden das Angebot ab.

Auch wenn die Aktion Hoffnung die Faschingsware bereitstellt, hat das Team der Pfarreiengemeinschaft allerhand zu tun. "Allein der Auf- und Abbau sowie der Markt selbst beschäftigt etwa zehn Helfer. Einige Firmlinge helfen auch tatkräftig mit", sagt Siegmund. "Wir haben sogar eine Kassenschulung von der Aktion Hoffnung erhalten", schwärmt sie. "Das Projekt wird wirklich toll unterstützt." Beim Faschingsmarkt selbst kann dann nach Lust und Laune gestöbert und anprobiert werden: Es gibt auch Umkleiden und Spiegel. Damit der Spaß auch sonst nicht zu kurz kommt, hat sich die Kinder- und Jugendshow „Hakuna Matata“ der Narrneusia angekündigt. Sie tritt um 11 Uhr auf.

Erlös geht an Projekt "Hand in Hand" in Südindien

Die Aktion Hoffnung gibt den veranstaltenden Pfarreien die Möglichkeit, den Verkaufserlös in eigene Entwicklungsprojekte fließen zu lassen. Mit der Königsbrunner Initiative "Hand in Hand – für Menschen in Indien" wird etwa die Arbeit von Pfarrer Don Bosco in Südindien unterstützt, wie Birgit Siegmund erläutert: "Mein Mann Andreas war selbst in Indien und hat dort mitgearbeitet, so ist auch der persönliche Kontakt entstanden. Es wurden bereits eine Schule und ein Krankenhaus aufgebaut." Dieses Jahr sollen die Einnahmen für die Erweiterung der schulischen Ausstattung verwendet werden. Mit dem Projekt könne außerdem in Armut lebenden Familien geholfen werden. "Die Menschen vor Ort berichten, dass das Leben seit der Pandemie sehr schwer ist. Mit Patenschaften können wir sie unterstützen, damit die Kinder zur Schule gehen dürfen und nicht mitarbeiten müssen."

Reger Andrang herrschte bei den Faschingsmärkten in Zeiten vor Corona. Foto: Andreas Siegmund

Wer daheim Faschingsmode findet, die er abgeben möchte, kann dies beim Secondhand-Faschingsmarkt tun. "Die Kleiderspenden werden von der Aktion Hoffnung für die nächsten Verkäufe mitgenommen", weiß Siegmund. Auch unter dem Jahr gibt es die Möglichkeit, Kleider zu spenden. "Sie können einfach in die Altkleider-Container, von denen es auch in Königsbrunn mehrere gibt, geworfen werden."

Weitere Faschingsmärkte im Landkreis

In Zusmarshausen und Westendorf finden am Freitag, 20. Januar, ebenfalls Secondhand-Faschingsmärkte der Aktion Hoffnung statt – gemeinsam mit dem Katholischen Frauenbund Zusmarshausen und der Katholischen Kindertagesstätte St. Georg Westendorf. In Zusmarshausen wird von 14 bis 18 Uhr im Pfarrheim Maria Immaculata der Benefizverkauf angeboten, in Westendorf macht die Hilfsorganisation zwischen 14 und 17 Uhr im katholischen Pfarrsaal halt. Auch die Kolpingsfamilie Gersthofen veranstaltet einen Faschingsflohmarkt für Klein und Groß, dieser findet bereits am Samstag, 14. Januar, von 10 bis 13 Uhr in der Aula der Pestalozzi-Schule statt. Der Verkaufserlös der Märkte kommt einem Flüchtlingszentrum in Istanbul zugute.