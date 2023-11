Landkreis Augsburg

Polizistin vor Gericht: Kräutermischungen haben weitreichende Folgen

Plus Nach langer Suchtgeschichte landet eine Frau aus dem Landkreis Augsburg bei illegalen Kräutern. Der Besitz bedeutet für ihre Karriere einen heftigen Einschnitt.

Von Marco Keitel

Dutzende verschiedene Wirkstoffe stecken in illegalen Kräutermischungen, von denen eine Polizeibeamtin aus dem Augsburger Land 770 Gramm in ihrer Wohnung aufbewahrt hat. Die 57-Jährige muss sich wegen des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge vor dem Schöffengericht in Augsburg verantworten. Die zentrale Frage, vor allem für die berufliche Zukunft der Polizistin: Ist es ein minder schwerer Fall?

Ist das nämlich nicht der Fall, geht es um ein Verbrechen. Das bedeutet eine Mindestbewährungsstrafe von einem Jahr. Für die Polizistin hätte das die Entlassung aus dem Dienst zur Folge. Seit bei einer Hausdurchsuchung die Kräutermischungen entdeckt wurden, ist sie suspendiert, bezieht aber weiterhin ihr Gehalt von rund 4000 Euro netto pro Monat, wie sie Richterin Silke Knigge erklärt. Bei der Verhandlung wird schnell klar, was schon die Ermittlungen nahegelegt haben: Die Angeklagte hat mit den illegalen Substanzen keinen Handel getrieben. Stattdessen hat sie Kräutermischungen im Internet bestellt und konsumiert. Davon hat sie sich einen Ausgleich zum Druck ihrer Arbeit erhofft.

