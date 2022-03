Landkreis Augsburg

vor 16 Min.

Krieg in der Ukraine: Wie Menschen im Landkreis Augsburg helfen

Manuela Schäfer-Kuhn und Stephanie Stolz von der Nachbarschaftshilfe Kleinaitingen haben eine Hilfsaktion gestartet. Inzwischen wurden hunderte Waren gespendet. Sie werden am Freitag mit Sprintern und einem Lastwagen an die polnische Grenze gefahren.

Plus Auf dem Lechfeld und im Holzwinkel starten Transporter mit Hilfsgütern in Richtung Ukraine. Hunderte haben gespendet. Auch das Landratsamt bereitet sich vor.

Von Felicitas Lachmayr und Bianca Dimarsico

Babynahrung, Hygieneartikel, warme Decken - das Nebenzimmer der Lechfeldhalle in Kleinaitingen füllt sich. Seit dem Spendenaufruf am Montag steht das Telefon von Manuela Schäfer-Kuhn nicht mehr still. "Alle wollen helfen, die Solidarität ist enorm", sagt die Koordinatorin der Nachbarschaftshilfe Kleinaitingen. Denn das Entsetzen angesichts der dramatischen Lage in der Ukraine ist groß.

