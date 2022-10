Landkreis Augsburg

07:00 Uhr

Kriseninterventionsleiterin: "Die Fantasie ist schlimmer als jede Realität"

Plus Natascha Schuschei leitet das Kriseninterventionsteam (KIT) der Malteser. Die Ehrenamtlichen sind vor Ort, wenn im Landkreis etwas Schlimmes passiert.

Von Jana Korczikowski

Frau Schuschei, vor Kurzem wurden Sie zu dem tragischen Unfall in Walkertshofen gerufen, bei dem ein 26-Jähriger verstorben ist. Auch in Thierhaupten waren Sie vergangene Woche vor Ort, als zwei junge Männer ums Leben kamen. Wie bereiten Sie sich auf Ihren Einsatz vor und was sind Ihre Aufgaben?



Natascha Schuschei: Wenn ich Schicht habe, werde ich per Pager alarmiert und erhalte von der Einsatzleitstelle 112 Informationen zum Vorfall. Die Lage ist vor Ort zwar oft anders als angenommen, trotzdem bereite ich mich gedanklich darauf vor. Auf der Fahrt zur Einsatzstelle spiele ich im Kopf die möglichen Situationen durch. An der Unfallstelle spreche ich als Erstes mit Polizei und Rettungsdienst und knüpfe da an, wo ihr Einsatz aufhört. Notfalls fordere ich Verstärkung an. Dann versuche ich die körperlich unversehrten Betroffenen und Augenzeugen zu identifizieren. Wichtig ist zuallererst, dass ihre Grundbedürfnisse befriedigt sind: Sie sollen sich sicher fühlen. Ich bespreche auch mit den Betroffenen, was in den nächsten Stunden und Tagen passiert. Es ist von Fall zu Fall verschieden, was die Menschen brauchen. Ich unterstütze auch die Polizei beim Überbringen der Todesnachricht und organisiere eine Abschiednahme. Darauf legen wir beim KIT großen Wert.

