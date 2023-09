Kulturschmiede bringt viele bekannte Künstler in die Stauden

„Große Namen – kleine Bühne“: Unter diesem Motto bringt die Kulturschmiede namhafte Künstler in die Gegend. Der Kartenvorverkauf hat begonnen.

Seit zwölf Jahren sorgt die Kulturschmiede Stauden immer wieder für kulturelle Höhepunkte. So gaben sich in den vergangenen Jahren zahlreiche Stars wie Luise Kinseher, Haindling, Gerhard Polt oder Wolfgang Krebs und Erwin Pelzig praktisch die Klinke in die Hand. Jetzt steht das Programm für das Jahr 2024.

Liedermacher Christoph Weiherer stellt sein neues Programm „Sauber bleiben“ in Walkertshofen vor. Foto: Sammlung Weiherer

Gleich nach dem Jahreswechsel kommt am Sonntag, 7. Januar, der bayerische Liedermacher Christoph Weiherer mit seinem neuen Programm „Sauber bleiben“ ins Lagerhaus nach Walkertshofen. Bereits im Oktober 2015 war Weiherer zu Gast bei der Kulturschmiede. Der „niederbayerische Brutalpoet“ tourt mit seiner mehrfach preisgekrönten Mischung aus Liedermacherei und Kabarett durch den deutschsprachigen Raum. Dabei geizt Weiherer nicht mit scharfzüngiger Kritik und deftigen Sprüchen. Kompromisslos, respektlos, meist politisch unkorrekt, oft gnadenlos komisch, aber immer beherzt.

Helmut A. Binser steht erstmals auf der Bühne in Willmatshofen

Ein gern gesehener Gast in den Stauden ist auch Helmut A. Binser. Er betritt am Samstag, 3. Februar, die Bühne in Willmatshofen. Binser ist ein bayerisches Original. Legendär ist seine Art, komplexe Zusammenhänge über die bayerische Lebenswirklichkeit wunderbar ironisch und doch haargenau auf den Punkt zu bringen. Das tut er auf so tiefenentspannt, geniale und feinsinnig brachiale Art, dass sein begeistertes Publikum beständig in unkontrollierte Lachanfälle verfällt. In gewohnter Manier sorgt der Musikkabarettist mit seinem nagelneuen Programm ,,Ha?“ bestimmt wieder für einige Lachmuskelkater.

Maxi Schafroth mit neuem Programm in der Stadthalle Schwabmünchen

Maxi Schafroth kommt mit Markus Lenz im Juni in die Schwabmünchner Stadthalle. Foto: Susie Knoll

Ein Höhepunkt des Programms dürfte der Auftritt von Maxi Schafroth und Markus Lenz am Freitag, 7. Juni, mit ihrem neuen Programm auf der Bühne der Stadthalle Schwabmünchen werden. Schafroth ist Allgäuer durch und durch, ein Comedy-Naturtalent und preisgekrönter Kabarettist. 2019 eroberte er den Olymp des Kabaretts: den Nockherberg.

"Pam Pam Ida" begeisterten bereits in den vergangenen Jahren bei der Kulturschmiede. Foto: Marcus Angele

Wer sie im Oktober 2020 erlebt hat, der kommt bestimmt wieder: Pam Pam Ida & das Silberfischorchester begeisterten vor drei Jahren mit einer kuriosen Show mit schrägem Bühnenoutfit und einer speziellen Musikmischung. Am Samstag, 19. Oktober, sind sie wieder im Mittelneufnacher Gemeindezentrum. Pam Pam Ida versteht es, die ganze Bandbreite der Musikstile von Rap bis Ballade wild durchzumischen. Und doch ist es was ganz Eigenes mit oberbayerischem Dialekt. Vor kurzem traten sie mit Hubert von Goisern vor rund 8000 begeisterten Zuschauern am Königsplatz in München auf.

Der Kartenvorverkauf zu den Konzerten startet Ende des dritten Quartals online unter www.kulturschmiede-stauden.de sowie in den Filialen der Raiffeisenbank Schwabmünchen-Stauden.