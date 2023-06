Landkreis Augsburg

06:33 Uhr

Kunst auf Flugzeugnasen bei "Air Defender": Was dahinter steckt

Plus Flugzeuge der Air National Guard, die derzeit auf dem Lechfeld an der Luftwaffen-Verlegeübung Air Defender teilnehmen, tragen Graffiti. Sie haben Tradition in den USA.

Von Maximilian Czysz Artikel anhören Shape

Mit der Luftwaffen-Übung Air Defender kommt eine Tradition auf das Lechfeld, die in Deutschland kaum bekannt ist. Die Nasen der Flugzeuge der Air National Guard aus Idaho sind bemalt. "Nose Art", also "Nasen-Kunst", werden die Bilder genannt.

An der Spitze des A10-Kampfjets von Pilot Mike Hampton prangt ein Totenschädel, dahinter die Namen der Flieger. Es gibt noch weitere Nose-Art: Sie wurde auf die Innenseite einer Klappe gemalt, die direkt unter dem Cockpit liegt. Das Bild zeigt eine rollbare Kanone, die den Waffen im amerikanischen Bürgerkrieg ähnelt. Was genau es damit auf sich hat, zeigt der durchtrainierte Soldat auf seinem Handy. Dort hat er das Plattencover der australischen Hard-Rock-Band AC/DC gespeichert. Die Musiker hatten die Kanone für ihr Album "For those about to rock we salute you", das 1981 veröffentlicht wurde, ausgewählt. Beim Titel handelt es sich um eine Variante der Phrase „those who are about to die salute you". Sie hat ihren Ursprung im alten Rom. Die römischen Gladiatoren grüßten vor dem Kampf in der Arena angeblich den Kaiser mit „morituri te salutant“ - die "Todgeweihten grüßen Dich".

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen