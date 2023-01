Kunstwerke als Rätsel: Sie haben gewonnen

Ein Rekord: So viele Leser wie noch nie haben sich am Adventsrätsel beteiligt und Ortskenntnis bewiesen.

Heimatkunde macht offensichtlich Spaß: Beim Adventsrätsel haben sich sage und schreibe über 500 Leser beteiligt und herausgefunden, welche Kunstwerke im südlichen Landkreis gesucht waren.

Fast alle Einsender haben die richtige Lösung erraten: Sie hieß "Lebkuchen und Gluehwein". Um darauf zu kommen, mussten 21 Kunstwerke erkannt werden. Ganz einfach war das das Rätsel nicht. Sehr viel Ortskenntnis verlangte zum Beispiel das Steinmosaik an der Mauer der Versöhnungskirche in Lagerlechfeld. Auch die gesuchte Keramikfigur dürfte nicht allzu bekannt sein: Sie ist in Walkertshofen zu finden. Die Auflösung des Rätsels findet sich auf einer Doppelseite in dieser Lokalausgabe.

Das sind die Gewinner

Der Fleiß fürs Mitraten will belohnt sein. Die Redaktion hat mehrere Preise zusammengestellt. Gewonnen haben:

Hauptpreis ist ein Gutschein über 100 Euro bei Spiel & Freizeit in Gersthofen . Er geht an: Kristina Auer aus Schwabmünchen .

ist ein Gutschein über 100 Euro bei Spiel & Freizeit in . Er geht an: aus . Den zweiten und dritten Preis (Wertgutscheine bei Schöffel Mode und Sport in Schwabmünchen ) haben gewonnen: Kerstin Baumeister aus Bobingen (60 Euro) und Maria Lempeitl-Müller aus Klosterlechfeld (40 Euro)

(Wertgutscheine bei Schöffel Mode und in ) haben gewonnen: aus (60 Euro) und Maria Lempeitl-Müller aus (40 Euro) Vierter bis achter Preis ist jeweils ein neuer AZ-Gartenkalender. Über ihn dürfen sich freuen: Gerda Luipold ( Hiltenfingen ), Regina Schutz ( Königsbrunn ), Johann Heider ( Kleinaitingen ), Franz Pimoisl ( Königsbrunn ) und Stefan Fischer ( Wehringen ).

ist jeweils ein neuer AZ-Gartenkalender. Über ihn dürfen sich freuen: ( ), ( ), ( ), ( ) und ( ). Neunter Preis: "Saisonal Kochen" heißt die Rezeptsammlung durch das Jahr, die Kornelia Palme aus Schwabmünchen gewonnen hat.

"Saisonal Kochen" heißt die Rezeptsammlung durch das Jahr, die aus gewonnen hat. Zehnter Gewinner ist Franz Both aus Untermeitingen . Sein Preis ist das Buch zur Geschichte der Augsburger Allgemeinen .

ist Both aus . Sein Preis ist das Buch zur Geschichte der . Der elfte Preis ist eine echte Bettlektüre: Über 60 Gute-Nacht-Geschichten in Buchform erhält Sabine Mayr aus Langerringen .

ist eine echte Bettlektüre: Über 60 Gute-Nacht-Geschichten in Buchform erhält aus . Eine Sammlung von gelungenen Reise-Reportagen bietet das Buch "Um die Welt" - der zwölfte Preis . Sich um die Welt lesen darf Anna Jochum aus Langenneufnach .

. Sich um die Welt lesen darf aus . 100 historische Streifzüge mit dem früheren AZ-Chefredakteur Rainer Bonhorst sind die Preise 13 bis 15 . Jeweils gewonnen haben Christine Gschwender ( Königsbrunn ), Stephan Dölle ( Schwabmünchen ) und Uwe Winterstein ( Langerringen ).

sind die . Jeweils gewonnen haben ( ), ( ) und ( ). Um Sagen und Mythen geht es im Büchlein "Rätselhafte Orte". Die Preise 16 bis 18 gehen an Horst Gschwendtner ( Bobingen ), Gabriele Santihanser ( Schwabmünchen ) und Max Micheler ( Langenneufnach ).

Die Preise müssen in der Redaktion der Schwabmünchner Allgemeinen in der Bahnhofstraße 17 in Schwabmünchen abgeholt werden, am besten zwischen Montag und Freitag von 9 bis 12 Uhr. Ansonsten hilft Redaktionssekretärin Simone Ey unter der Telefonnummer 08232/967710 gerne weiter.