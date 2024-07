Landkreis-Homepage mit neuem Gesicht

Der Landkreis Augsburg gibt sich einen neuen Internetauftritt: Die Homepage bekommt am Donnerstag, 1. August, ein neues Gesicht. Der Schwerpunkt wurde neben einer moderneren Optik vor allem auch auf eine verbesserte Nutzerfreundlichkeit gelegt, teilt die Kreisverwaltung mit. So wurden die Inhalte ausgedünnt und die Suchfunktion verbessert. Außerdem finden die Bürgerinnen und Bürger auf der Startseite jetzt auf den ersten Blick die Top-Themen sowie eine Übersicht aller Dokumente und Online-Services.

Erreichbar ist die Seite des Landkreises weiterhin unter der gewohnten Webadresse www.landkreis-augsburg.de. Während der Umstellung am Donnerstag, 1. August, wird es allerdings vormittags etwa für drei Stunden zu Einschränkungen in der Erreichbarkeit kommen. Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, etwaige Unannehmlichkeiten in diesem Zusammenhang zu entschuldigen. „Ein besonderes Anliegen war bei der Konzeption die Barrierefreiheit, um beispielsweise sehbehinderten Bürgerinnen und Bürgern den Zugang zu den Seiten des Landkreises zu erleichtern“, erläutert Landrat Martin Sailer. Deshalb wurde die Internetseite nach den aktuellen Standards zur Barrierefreiheit eingerichtet. Beispielsweise wurde eine Vorlesefunktion eingebaut und es besteht die Möglichkeit, die Schrift bei Bedarf zu vergrößern. Die Übersetzung wichtiger Seiten in „Leichte Sprache“ soll in naher Zukunft folgen. (AZ)