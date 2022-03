Landkreis sucht Wohnungen für Ukraine-Flüchtlinge

Der Landkreis Augsburg hat verschiedene Informationen für alle, die helfen möchten, zusammengestellt. Gesucht werden vor allem Unterkünfte und Spenden.

Die ersten Flüchtlinge aus der Ukraine sind im Landkreis angekommen. In den kommenden Tagen werden es noch mehr. Wie man sich für die Hilfesuchenden in der Ukraine privat einsetzen kann und welche Aufenthaltsmöglichkeiten in Deutschland für ukrainische Staatsangehörige bestehen, hat der Landkreis Augsburg im Internet unter www.landkreis-augsburg.de/ukraine zusammengefasst.

Unterkünfte Wer Wohnmöglichkeiten für geflüchtete Menschen aus der Ukraine oder anderen Krisengebieten dauerhaft anbieten und vermieten möchte, kann sich per E-Mail an das Gebäudemanagement des Landkreises Augsburg wenden. Die Adresse lautet gm@LRA-a.bayern.de. Wer kostenfrei mit privaten Räumen helfen kann, soll sich an Plattformen wie Gastfreundschaft Ukraine, elinor.network oder Shelter in Bavaria wenden. Auch in den Gemeindeverwaltungen werden Wohnangebote und Kontaktdaten für den Bedarfsfall gesammelt und an das Landratsamt weitergegeben.

Sachspenden Das Landratsamt Augsburg stellt in den nächsten Tagen auf seiner Internetseite www.landkreis-augsburg.de/ukraine eine Auflistung von seriösen (Hilfs-)Organisationen und Vereinen zusammen. Es wird darum gebeten, insbesondere bei Sachspenden darauf zu achten, was aktuell und konkret benötigt wird. So lässt sich logistische Aufwand für die sammelnden Stellen so gering wie möglich halten.

Geldspenden Es gibt mittlerweile viele Organisationen, die Spendengelder sammeln. Dazu gehört auch der Verein Hilfswerk Schwaben-Bukowina. Er unterstützt gezielt die ukrainische Partnerregion des Bezirks Schwaben in der rumänisch-ukrainischen Grenzregion Bukowina . Der ehemalige Bezirkstagspräsident Jürgen Reichert aus Bobingen ist Vorsitzender des Vereins. Er sagt: "Wir unterstützen soziale Projekte in der Bukowina und helfen Menschen, die unverschuldet in Not geraten sind. Denn bislang gibt es dort wenig Versorgungsstrukturen für ältere, psychisch erkrankte oder behinderte Menschen."

Was Menschen aus der Ukraine wissen sollten Für einen vorübergehenden Aufenthalt können Ukrainer mit biometrischem Pass ohne ein Visum nach Deutschland einreisen. Der Aufenthalt ist in diesem Fall grundsätzlich auf 90 Tage begrenzt. Bei der Ausländerbehörde kann nach dem aktuellen Sachstand der Kurzaufentalt verlängert werden. Die EU prüft derzeit, ob es ein erleichtertes Verfahren für ukrainische Staatsangehörigen für den weiteren humanitären Aufenthalt geben kann. Damit ist davon auszugehen, dass ein Asylantrag nicht erforderlich sein wird. Trotzdem kann ein Asylantrag bei der Aufnahmeeinrichtung für Asylbewerber, Aindlinger Straße 16, 86167 Augsburg , gestellt werden. Für weitere Informationen steht das Amt für Ausländerwesen und Integration im Landratsamt bereit. Insbesondere bei Fragen zum Asylbewerberleistungsgesetz ist die Ausländerbehörde telefonisch unter der Nummer 0821/3102-2795 zu erreichen.

