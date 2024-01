Landkreis Augsburg

11:30 Uhr

Landkreis Augsburg will eine Mitfahrplattform auf den Weg bringen

Plus Die Umwelt und den Geldbeutel schonen: Darauf zielt ein neues Angebot ab, das es bald im Augsburger Land geben soll.

Von Maximilian Czysz

Jemandem einen Platz in seinem Auto anbieten oder bei jemand anderem mitfahren: Mitfahrplattformen bringen Menschen zusammen und helfen, den Geldbeutel und das Klima zu schonen. Der Landkreis möchte in diesem Jahr ein entsprechendes Angebot auf den Weg bringen.

Wann die Plattform des Landkreises an den Start geht, ist noch offen. Auch die Ausschreibung und die Vergabe an einen Dienstleister stehen noch aus. Andere Landkreise sind schon etwas weiter. Im Landkreis Oberallgäu gibt es zum Beispiel unter www.fahrmob.eco eine ökologisch-soziale Plattform. Sie bezieht die örtlichen Vereine ein. Wer sich als Fahrerin oder Fahrer bei der Plattform registriert, legt sich bei der Anmeldung auf einen Verein fest, dem am Jahresende – auf freiwilliger Basis – das eingenommene Mitfahrgeld gespendet wird. Durch die Beteiligung der Vereine erreicht die Plattform viele Menschen vor Ort, die bereit sind, andere auf ihren alltäglichen Fahrten mitzunehmen. Auch der Landkreis Unterallgäu hat sich angeschlossen.

