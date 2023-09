Landratsamt hat technische Probleme

Das Landratsamt in Augsburg ist derzeit nur schlecht erreichbar: Der Grund sind technische Probleme.

Die Erreichbarkeit des Landratsamts in Augsburg ist am Donnerstag stark eingeschränkt. Digitale Post könne weder empfangen noch gesendet werden. Der Grund sind offenbar technische Probleme. Wann diese behoben sind, sei unklar, sagte ein Sprecher am Donnerstagmittag.

Zulassungsstellen sind auch betroffen

Die technischen Schwierigkeiten betreffen auch die Kfz-Zulassungsstellen in Gersthofen und Schwabmünchen. Dort können derzeit keine Termine stattfinden. Gleichzeit sei es aber auch nicht möglich, Termine abzusagen.

Es werde mit Hochdruck daran gearbeitet, das Problem in der Kreisverwaltung zu beheben. Weitere Informationen sollen - soweit möglich - über die Homepage des Landratsamts veröffentlicht werden. (mcz)