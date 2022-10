Landtagswahl: SPD geht mit zwei Frauen ins Rennen

Mit zwei Frauen geht die SPD im Stimmkreis 705 (Augsburg Land Süd) in die Landtags- und Bezirkstagswahl.

Gegenkandidaten gab es keine. So war die Wahl der beiden Kandidatinnen keine Überraschung. Beide erzielten ein gutes Ergebnis.

Gülüzar Starizin konnte von insgesamt 34 abgegebenen Delegiertenstimmen 33 auf ihr Konto buchen. Zuvor hatte die ausgebildete Bauingenieurin vom Ortsverein Gersthofen ihre Schwerpunkte erklärt, die sie im Landtag vertreten wolle. Besonders am Herzen liege ihr die Bildungspolitik. Sie habe selbst erlebt, wie wichtig Bildung sei. Daher wolle sie unbedingt dazu beitragen, das Angebot zu verbessern. Als Bauingenieurin lege sie natürlich auch ein Augenmerk auf die Bau- und Verkehrspolitik. Dabei könne sie ihre Erfahrungen aus ihrer beruflichen Tätigkeit sehr gut einbringen. Die Familienpolitik wolle sie ebenfalls mitgestalten.

Für die Wahl zum Bezirkstag nominierten die Genossen Heike Heubach. Sie dürfte vielen Wählerinnen und Wählern noch aus dem Wahlkampf für den Bundestag im letzten Jahr bekannt sein, wo sie nur knapp scheiterte. Heubach wolle ihre Schwerpunkte in der Jugend- und Bildungsarbeit setzen, da ihr Themen wie Mitbestimmung von Menschen aller Altersgruppen und verbesserte Bildungsangebote für Jugendliche besonders wichtig seien.

Heike Heubach will sich für Menschen mit Handicap einsetzen

Ihr Hauptanliegen sei es aber, sich für Menschen mit Handicap oder anderweitig Benachteiligte einzusetzen. Da sie selbst gehörlos ist, wisse sie sehr genau über die Probleme bei der gesellschaftlichen Teilhabe Bescheid. Dafür sei der Bezirkstag, der oft auch das "soziale Parlament" genannt werde, genau der richtige Ort. Dort stünden genau die sozialen Themen im Vordergrund, die ihr am Herzen lägen. Heike Heubach wurde ebenfalls mit großer Mehrheit das Vertrauen ausgesprochen. Von 33 abgegebenen Stimmen erhielt sie 30 Mal ein Ja.

Landtagsabgeordnete Simone Strohmayr freute sich beim Gruppenfoto: "Soviel Frauenpower, das ist wunderbar." Auch die stellvertretende Landrätin Sabine Grünwald und der SPD-Vorsitzende Fabian Wamser waren von der Wahl überzeugt. Wamser sagte: "Wir haben die besten Kandidatinnen für die bevorstehenden Aufgaben gewählt." Zuvor hatte der zweite Bürgermeister der Stadt Bobingen, Armin Bergmann, in seiner Eigenschaft als "Hausherr" seine Parteifreundinnen und -freunde begrüßt. Dabei gab er vor allem der Landtagskandidatin Gülüzar Starizin eindringliche Worte mit auf den Weg: "Den Kommunen werden immer mehr Aufgaben übertragen. Doch die Ausstattung mit finanziellen Mitteln hält nicht Schritt." Daher hoffe er, dass Starizin im Landtag die Sorgen und Nöte der Kommunen im Auge behalte. Denn dort gehe es in den nächsten Jahren, das zu erhalten, was Generationen vorher aufgebaut hätten.