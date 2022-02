Landwirt klagt gegen Haltungsverbot und kommt mit blauem Auge davon

Plus Das Landratsamt hat einem Landwirt untersagt, weiter Rinder zu halten, weil er mehrfach gegen Tierschutzgesetze verstoßen hatte. Das Verfahren endet mit einem Vergleich.

Immer wieder hatte ein Landwirt aus dem südlichen Landkreis Probleme mit dem Landratsamt. Bereits im Dezember 2016 wurde dem Mann untersagt, mehr als 35 Rinder zu halten. Bei Kontrollen stellten die Behörden-Mitarbeiter mehrfach fest, dass sich der Mann nicht daran hielt und es immer wieder Verstöße gegen das Tierschutzgesetz gab.