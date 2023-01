Landwirte ärgern sich über Neuausweisung der Roten Gebiete

Was die Neuausweisung nitratbelasteter Gebiete für die Ausbringung von Gülle und Dünger auf den Feldern im südlichen Landkreis bedeutet.

Die sogenannten Roten Gebiete sind für viele Landwirte mittlerweile ein rotes Tuch. So bezeichnet werden Flächen mit einer hohen Nitratbelastung des Grundwassers. Um es besser zu schützen, wurden Rote Gebiete ausgewiesen. Als Ursache wird in erster Linie die Düngung durch die Landwirtschaft angesehen. Die Düngeverordnung schreibt deshalb unter anderem eine Obergrenze für organische und mineralische Düngemittel von 170 Kilogramm Stickstoff pro Hektar in einem Kalenderjahr vor.

In Bayern wurden erstmals 2018 nitratsensible Gebiete ausgewiesen. Sie wurden nach einer Änderung der Düngeverordnung 2020 neu gefasst. Die EU-Kommission stellte dann Fehler fest und erzwang eine Überarbeitung. Entsprechend trat Ende November 2022 eine neue Ausführungsverordnung zur Düngeverordnung in Kraft. Dabei fiel ein Teil der roten Flächen weg, es kamen aber auch neue hinzu. Sie waren jüngst Thema bei einer Versammlung des Bayerischen Bauernverbands im Kreis Augsburg in Langerringen.

Ausweisung von roten Gebieten: Düngung muss eingeschränkt werden

In der Region maßgeblich ist der Grundwasserkörper (GWK 040). Das Quartär Landsberg erstreckt sich auf 820 Quadratkilometer zu beiden Seiten des Lechs von Augsburg nach Süden bis ins Ost- und Unterallgäu. Weil zwei von 14 Messstellen einen Wert über 50 Milligramm pro Liter Nitrat aufwiesen, wurden Teile des Grundwasserkörpers zum „roten Gebiet“ erklärt. Dazu gehören auch große Flächen des Hoch- und Lechfelds.

Das bedeutet für die betroffenen Landwirte unter anderem, dass die Düngung der Felder auf 80 Prozent des bisherigen Bedarfs reduziert werden muss. Dies habe nach Auffassung des Bauernverbands Ertragseinbußen und Qualitätsminderungen ihrer Erzeugnisse zur Folge. Deshalb wurde schon im März 2021 die „Interessengemeinschaft Rote Gebiete Quartär-Landsberg G 040“ gegründet. Deren Vorsitzender ist der Langerringer Nebenerwerbslandwirt Johannes Bihler.

Landwirt Bihler: Im Quartär Landsberg gibt es drei Messstellen zu wenig

Er hält auch die Neuausweisung der roten Gebiete für fehlerhaft. „Die Ausweisung ist nicht rechtskonform gelaufen. Im Quartär Landsberg sind aktuell nur 14 Messstellen vorhanden, vorgeschrieben wären aber 17 und die allermeisten der 40 Zusatzmessstellen weisen Werte unter 50 Milligramm auf“, sagt Bihler. Die Interessengemeinschaft hat eine Petition beim Landtag eingereicht und ein Gutachten zur fachlichen Evaluierung der Ausweisung nitratbelasteter Gebiete in Auftrag gegeben.

Im Dezember 2021 wurden für fünf Betriebe Normenkontrollklagen beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof eingereicht. „Wir stehen auch in der Zukunft für eine nachhaltige Landbewirtschaftung ein, die Umwelt und Ressourcen schont, gleichzeitig aber auch die Produktionsgrundlagen zur Erzeugung von Nahrungsmitteln und Energie für künftige Generationen erhält“, sagte Johannes Bihler.