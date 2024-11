Landwirtschaftsministerin ernennt Schwammregionen

Durch die Zunahme von Starkregen und Überschwemmungen, wie zuletzt im Sommer dieses Jahres, werden viele Kommunen in Bayern verstärkt mit Problemen zu kämpfen haben. Besonders schmerzhaft mussten das in diesem Jahr die Bewohnerinnen und Bewohner in den Stauden, in Diedorf und rund um Nordendorf im nördlichen Landkreis erfahren. Eines der Mittel, mit dem man dem Klimawandel und seinen Auswirkungen in Zukunft begegnen will, ist die Ausweisung von sogenannten Schwammregionen. Eine derartige Region soll in die Lage versetzt werden, Regenwasser besser zu speichern. Das kann durch die Schaffung von Möglichkeiten zum Rückhalt von Regenwasser, durch weniger Versiegelung von Flächen und Speichermöglichkeiten geschehen.

