Expertin aus der Region gibt Tipps, wie sich Lebensmittel retten lassen

Jährlich landen tonnenweise Lebensmittel im Müll. Sigrid Scherzer vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Augsburg erklärt, wie man Umwelt und Geldbeutel schonen kann.

Durch den Ukraine-Krieg wird nicht nur Heizen teuer – auch beim Einkaufen müssen Konsumenten den Geldbeutel immer weiter aufmachen. Trotzdem landen täglich tonnenweise Lebensmittel im Müll. Von welchen Mengen sprechen wir eigentlich, Frau Scherzer?



Sigrid Scherzer: Wir sprechen von gewaltigen Mengen. Das Statistische Bundesamt geht jährlich von knapp elf Millionen Tonnen aus. Allerdings werden dabei auch die unvermeidbaren Lebensmittelreste – etwa Obstschalen – mitgerechnet. Zur Ergänzung eignet sich daher eine Studie des Thünen-Instituts. Demnach fallen jährlich etwa 6,5 Millionen Tonnen vermeidbare Lebensmittelabfälle an. Für Bayern liefert das Kompetenzzentrum für Ernährung (Kern) Zahlen: Hier landen jährlich knapp eine Million Tonnen Lebensmittel, die gerettet werden könnten, im Müll. Das entspricht 55.000 Lastwagen-Ladungen.

Viele denken wohl, dass im Handel und der Lebensmittelverarbeitung besonders viele Lebensmittelreste anfallen. Sind das auch die Bereiche, die am meisten zu Buche schlagen?



Scherzer: Nein, tatsächlich sind es die privaten Haushalte, die den größten Anteil leisten. Laut dem Kern sind es knapp 60 Prozent. Dazu zählen nicht nur die Abfälle, die zu Hause anfallen, sondern auch beim Außer-Haus-Verzehr wie etwa in Gaststätten oder Kantinen sowie die unvermeidbaren Abfälle.

Woran liegt das, dass in privaten Haushalten so viele Lebensmittel weggeschmissen werden?



Scherzer: Es ist wohl eine Mischung aus Fehlplanung und mangelndem Bewusstsein. Mit Fehlplanung meine ich, dass man zum Beispiel eine Packung von etwas kauft, von dem man erst mal nur einen Teil benötigt. Der Rest landet dann im Kühlschrank und wird schnell vergessen, weil nach und nach Lebensmittel für andere Gerichte davorgestellt werden.

Was für eine Planung würden Sie stattdessen vorschlagen?



Scherzer: Ich empfehle, den Einkauf im Hinblick auf das Essen für eine Woche zu planen. Am besten geht man dabei in drei Schritten vor. Erstens: Vorräte prüfen und ausgehend von dem, was als Erstes aufgebraucht werden muss, Rezepte aussuchen. Zweitens: einen Wochenplan mit Rezepten schreiben, bei denen sich die Zutatenliste so ergänzt, dass auch angebrochene Packungen vollständig verwertet werden. Wenn ich zum Beispiel eine Spinat-Lasagne machen möchte, für die ich einen halben Becher Sahne brauche, kann ich mir ein Rezept heraussuchen, für das ich den restlichen halben Becher aufbrauchen kann. Drittens: eine Einkaufsliste schreiben, um Spontankäufe zu vermeiden.

Und wenn der Wocheneinkauf erledigt ist, wie lagere ich die Lebensmittel, damit sie lange haltbar sind?



Scherzer: Bei diesem Thema herrscht, glaube ich, viel Unwissenheit. Tomaten und Äpfel sind zum Beispiel länger haltbar, wenn man sie nicht im Kühlschrank lagert. In der Obstschale muss man wiederum beachten, dass Äpfel ein Gas ausströmen, durch das anderes Obst schnell überreif wird. Bei der Lagerung im Kühlschrank gibt es auch einige Tricks: Leicht verderbliche Lebensmittel wie etwa Hackfleisch sollten am besten über dem Gemüsefach aufbewahrt werden, weil es dort am kältesten ist. Außerdem ist es sinnvoll, neu gekaufte Produkte nach hinten zu stellen, damit ältere Produkte nicht zu "Kühlschrankleichen" werden. Es gibt auch Kühlschranksticker von der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung mit allen wichtigen Informationen zur richtigen Lagerung.

Nicht alle Lebensmittel sind länger haltbar, wenn man sie im Kühlschrank lagert. Foto: Christin Klose (Symboldfoto)

Was hat es mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) auf sich?



Scherzer: Es kommt häufig vor, dass Lebensmittel sofort weggeworfen werden, wenn das MHD überschritten wurde. Es muss sich ein Bewusstsein bilden, dass es sich bei dieser Angabe wirklich nur um ein Mindestdatum handelt, nach dem die Produkte nicht sofort schlecht sind. Konsumenten können dabei mehr auf ihre Sinne vertrauen. Sieht das Produkt noch genießbar aus? Riecht es normal? Wenn ja, kann man vorsichtig probieren. Sollte das Produkt wie gewohnt schmecken, kann man es ohne Bedenken essen. Anders ist es beim Verbrauchsdatum auf leicht verderblichen Lebensmitteln. An diese Frist sollte man sich besser halten.

Wie lassen sich Reste am besten verwerten?



Scherzer: Man kann natürlich auf die klassische Resteküche zurückgreifen: Aus altem Brot lassen sich Knödel oder Armer Ritter machen, überreifes Obst kann man zu Smoothies verarbeiten. Was vielleicht eher unbekannt ist: Der Strunk von Brokkoli lässt sich gegart zu Pesto verarbeiten. Wer bei der Resteverwertung nach weiteren Ideen sucht, für den empfehle ich die App "Beste Reste". Dabei gibt man die übrig gebliebenen Lebensmittel ein und bekommt passende Rezepte angezeigt.

Es gibt auch andere Angebote, um Lebensmittel vor der Tonne zu retten. Über die App "To Good To Go" bieten etwa Bäckereien kurz vor Ladenschluss übrig gebliebene Backwaren zu einem geringen Preis an. Daneben gibt es die Organisation "Foodsharing", die auch im Landkreis Ortsgruppen hat. Dabei können Mitglieder Lebensmittel von Supermärkten abholen, die sonst weggeschmissen werden würden. Sind solche Angebote eine Konkurrenz für die Tafeln?



Scherzer: Nein, das würde ich nicht sagen. Ich sehe es eher so, dass sich diese Angebote ergänzen, da sie unterschiedlich organisiert sind. In den Supermärkten fällt außerdem einiges an, das gar nicht an die Tafeln gebracht wird, und über die anderen Organisationen gerettet werden kann. Darüber hinaus kann schließlich jeder, der die Tafel in Anspruch nimmt, zusätzlich die anderen Angebote nutzen.

Zur Person: Sigrid Scherzer ist Ernährungswissenschaftlerin am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Augsburg. An der Hauswirtschaftsschule in Schwabmünchen unterrichtet sie das Fach "Ernährung und Lebensmittel".