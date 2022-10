Leere Regale in Supermärkten: Woran liegt's?

Plus Tierfutter, Schokoriegel, Kaugummi: Um die Preise streiten sich Rewe und Edeka mit dem US-Konzern Mars. Welche Auswirkungen das auf die Märkte im Augsburger Land hat.

Wer dieser Tage im Supermarkt einkauft, dem wird es auffallen: Wo einst Schokoriegel oder Katzenfutterdosen waren, dort klaffen jetzt große Lücken in den Regalen. Auch an anderen Stellen fehlen vereinzelt Produkte. Aktionsware aus dem Prospekt? Unauffindbar. Marktleiter aus der Region erklären, woran das liegt.