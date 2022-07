Leseraktion: Schicken Sie Fotos Ihrer Hunde und Katzen

Wir suchen Aufnahmen von dem sommerlichen Lieblingsplatz ihres Hundes oder ihrer Katze. Es gibt viele Preise zu gewinnen.

Wir sind wieder mitten in den Hundstagen. Mit Vierbeinern, die mit langer Zunge hechelnd einen schattigen Platz suchen, haben diese Tage jedoch nichts zu tun.

Namensgeber ist vielmehr das Sternbild Großer Hund (Canis Major), und die Zeitangabe für die insgesamt 30 Hundstage bis zum 23. August entstand im Römischen Reich. Unsere Zeitung aber nimmt nicht die astronomische Bedeutung zum Anlass für ein Gewinnspiel, sondern die Bedeutung im eigentlichen Sinne des Wortes. Wir suchen nämlich die schönsten Fotos mit den sommerlichen Lieblingsplätzen von Hund und Katz.

So unterschiedlich sind Hunde und Katzen eigentlich gar nicht. Beide Tiere können nicht schwitzen und lieben daher im Sommer schattige und kühle Plätzchen. Lumpi verkriecht sich da schon mal gerne unter einem Baum und Miezi versteckt sich gerne in einem Strauch. Experte Martin Rütter kennt aber auch einige Tricks, mit denen vor allem großen und kleinen Lumpis etwas Linderung verschafft werden kann. "Auch Hunde lieben Eis", sagt er. Allerdings sollte dem Vierbeiner weder Stracciatella noch Pistazie oder Schokolade kredenzt werden. "Selbstgemachtes Eis aus Brühe, Joghurt, Leberwurst und was deinem Hund sonst noch schmeckt und was er gut verträgt, ist jedoch die perfekte Abkühlung", so der Comedian. Und zum Befüllen eigne sich am besten ein Spielzeug, da Hunde das Eis nicht auf einmal fressen sollten.

Tierfoto schicken und gewinnen: So funktioniert die Teilnahme

Während Hunde im Sommer auch mal gerne ins Wasser springen, machen Katzen eher einen großen Bogen um das feuchte Nass. Dafür finden die Kletterkünstler aber die ausgefallensten Plätze, um in aller Ruhe ein Nickerchen machen zu können. Und die gibt es in einem Katzenleben mehr als genug. Rund 16 Stunden lang schläft eine Katze jeden Tag und so richtig aktiv werden die Samtpfoten erst am Abend oder in der Nacht. Und genau diese Motive interessieren. So funktioniert die Teilnahme:

Schicken Sie uns Ihr Lieblingsfoto von dem sommerlichen Lieblingsplatz Ihres Vierbeiners, egal ob Hund oder Katze unter dem Stichwort Tierisches Gewinnspiel per Mail an redaktion@schwabmuenchner-allgemeine.de.

Schreiben Sie ein paar kurze Informationen über Ihr Tier (Alter, Name und Gemeinde).

Hinterlassen Sie bitte eine Telefonnummer, damit wir Sie im Fall eines Gewinns benachrichtigen können.

Unter allen Teilnehmern werden verschiedene Preise verlost. Darunter sind auch zwei Tierische Heimat-Memorys und zwei Augsburg-Spiele.

Willy und Oskar scheinen sich im Kühlschrank ganz wohl zu fühlen. Oder interessieren sich die beiden Kater lediglich für die Getränke? Foto: Matthias Schalla

Das Gewinnspiel läuft bis zum Ende der Sommerferien, Montag, 12. September, 12 Uhr. Die schönsten Einsendungen werden immer wieder auch auf Sonderseiten in unserer Zeitung abgedruckt. Nach Ende der Aktion werden die fünf Gewinner für jeweils zwei Eintrittskarten von der Redaktion gezogen und benachrichtigt. Bitte beachten Sie auch die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Artikel 13 DSGVO unter augsburger-allgemeine.de/datenschutz oder unter der Telefonnummer 0821/777-2355.