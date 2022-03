Leserbild des Monats: Der Fasching für den Gulli

Leserinnen und Leser können jeden Monat ihre schönsten Motive an die Redaktion schicken. Welches Februar-Bild online die meisten Stimmen erhalten hat.

"(F)a(r)bfluss" hat Manuel Presnitz aus Schwabmünchen sein Bild genannt, das an den Fasching erinnert. Doch so bunt wie das Motiv war der Fasching in diesem Jahr allerdings nicht. Wegen Corona wurde das bunte Treiben abgesagt. Presnitz hat sich seinen Reim darauf gemacht - die Farben im Gulli haben auch den meisten Lesern bei unserer Online-Abstimmung gefallen.

Plattform für alle Hobbyfotografen: Redaktion sucht die schönsten Motive

Wer an der Foto-Aktion der Redaktionen Augsburger Land und Schwabmünchner Allgemeine mitmachen will, kann jederzeit aktuelle Motive aus der Region einschicken. Monat für Monat wählt die Redaktion aus allen Einsendungen Bilder aus, über die dann alle Leser online abstimmen können. Am Jahresende werden die Monatsbilder noch einmal gezeigt.

Das gilt es zu beachten: