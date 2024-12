Leserbilder-Wettbewerb: Diesmal gibt es drei Gewinner

Icon Vergrößern Das Foto von Manuela Gollmann entstand bei einem Abendspaziergang im Naturerlebnispfad Zusamaue an der Rücklenmühle Gabelbach. Foto: Manuela Gollmann Icon Schließen Schließen Das Foto von Manuela Gollmann entstand bei einem Abendspaziergang im Naturerlebnispfad Zusamaue an der Rücklenmühle Gabelbach. Foto: Manuela Gollmann

Claudia Rößle, Manuela Gollmann und Marion Schorer sind die Gewinner der jüngsten Monatsausscheidung beim Leserbilder-Wettbewerb. Am Panoramaweg in Hainhofen nahm Claudia Rößle den Blätterwald in den Fokus. Das Foto von Manuela Gollmann entstand bei einem Abendspaziergang im Naturerlebnispfad Zusamaue an der Rücklenmühle Gabelbach. Zwei Buben und ihren FC-Bayern-Schneemann rückte Marion Schorer in den Fokus: Fabian aus Wörleschwang und Luis (beide zehn Jahre alt) aus Zusmarshausen erlebten das Derby zwischen dem FC Bayern und dem FC Augsburg in der Allianz-Arena. Danach bauten sie einen Fußball-Schneemann. Wer beim Leserbilder-Wettbewerb teilnehmen will: Ein Einstieg ist jederzeit möglich. Hobby-Fotografen können ihre aktuellen Bilder aus dem Landkreis Augsburg per Mail an redaktion.landbote@augsburger-allgemeine.de oder redaktion@schwabmuenchner-allgemeine.de mailen. Eine Redaktionsjury trifft künftig eine Vorauswahl und wählt dann nach Einsendeschluss ein Siegerbild aus.