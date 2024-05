Leserbilder-Wettbewerb: Mitmachen und abstimmen

Wer hat das schönste Foto im Monat April geschossen? Stimmen Sie jetzt ab und schicken Sie uns Bilder für die nächsten Wettbewerbe.

Noch bis 20. Mai läuft die Abstimmung zum Bild des Monats: Leser und Leserinnen schicken ihre aktuellen Motive an die Redaktion, die dann eine Vorauswahl trifft. Am Ende dürfen alle Leser und Leserinnen online abstimmen und über das Bild des Monats entscheiden. Wer am laufenden Wettbewerb mitmachen will: Ein Einstieg ist jederzeit möglich. Gesucht werden aktuelle Bilder aus der Region, die die schönsten Seiten des Augsburger Lands zeigen. Die Bilder mit einigen Zeilen Text und einer Adresse versehen können an redaktion.landbote@augsburger-allgemeine.de oder redaktion@schwabmuenchner-allgemeine.de geschickt werden.

