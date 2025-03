Leserbilder-Wettbewerb: Stimmungsvoller Nachthimmel ist das Bild des Monats

Der Aufbau, die Farben und die Stimmung haben die Redaktionsjury überzeugt: Das Leserbild des Monats Februar stammt von Armin Ege aus Schwabmünchen. Er hatte mit einer Vollformatkamera und einem 20-Millimeter-Objektiv bei Blende 2.0 und einer Belichtungszeit von sechs Sekunden den Nachthimmel bei Schwabmünchen fotografiert. Links über dem Dach der Hütte ist die Venus zu sehen, welche durch den Wolkenschleier milchig und etwas größer erscheint als es bei einem klaren Himmel der Fall gewesen wäre. Wer Lust bekommen hat, am laufenden Leserbilder-Wettbewerb teilzunehmen: Ein Einstieg ist jederzeit möglich. Gesucht werden aktuelle Aufnahmen aus dem Augsburger Land. Fotos können an redaktion.landbote@augsburger-allgemeine.de oder redaktion@schwabmuenchner-allgemeine.de geschickt werden. Bitte Name und einige Zeilen zum Bild und seiner Entstehung nicht vergessen. (mcz)

Maximilian Czysz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Nachthimmel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Schwabmünchen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis