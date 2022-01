Leserwünsche: Welche Schlagzeilen haben sich 2021 erfüllt?

Plus Wir hatten gefragt, welche Nachrichten Sie im vergangenen Jahr gerne gelesen hätten. Soll Bobingen ein Spaßbad bekommen oder doch lieber der A400M auf dem Lechfeld landen? Welche Wünsche 2021 wahr geworden sind.

Ein Wort hat die Nachrichten im vergangenen Jahr bestimmt: Corona. Das Virus hat sämtliche Lebensbereiche auf den Kopf gestellt. Doch auch abseits des Virus gab es eine Menge zu berichten. Wir hatten Sie Anfang des Jahres gefragt: Welche Schlagzeilen wünschen Sie sich für 2021?