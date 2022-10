Lösen Holzheizungen die Energieprobleme im Landkreis Augsburg?

Plus Holz gilt als klimafreundlicher Brennstoff und wird derzeit häufig bei Schulen eingesetzt. Auch darüber hinaus haben Pellets und Co Potenzial – aber nicht endlos.

Die Preise für Strom und Gas sind in den vergangenen Monaten massiv gestiegen. Viele Verbraucherinnen und Verbraucher suchen nach Alternativen und stoßen dabei immer wieder auf Holz. Pellets und Hackschnitzel finden in Neubauten Einsatz als klimaschonendes Brennmaterial. Experten sind sich einig, dass es nur ein Baustein für die Umsetzung der Energiewende sein kann. Die Region um Augsburg bietet allerdings sehr viel Potenzial für diese Heizform.