Lust auf Frühling? Dann ab an die Sonne!

Ein Vorgeschmack auf den Frühling gibt es am Wochenende. Das milde Wetter lockt auch in den Garten. Doch dort lauert eine Gefahr.

Endlich wieder Sonne: Einen Vorgeschmack auf den Frühling gibt es am Wochenende. Viele wird es in die Natur ziehen. Wie wär's mit einer gemütlichen Radrunde? Vielleicht ist auch ein Bummel über den Königsbrunner Königsmarkt das Richtige. Oder ein Besuch des Osterbasars in der Fischacher Staudenlandhalle. Der eine oder andere wird im Garten werkeln.

Vorsicht vor Leitern

Wer die Tipps und Tricks auf der heutigen Sonderseite zum korrekten Obstbaumschnitt ausprobieren möchte, muss allerdings aufpassen. Denn wer hoch hinauf steigt, kann auch tief fallen. Tatsache ist: Immer wieder kommt es zu schweren Unfällen mit Leitern. Nach Statistiken trifft es zu über 80 Prozent Männer im Alter zwischen 41 und 60 Jahren, die das Hilfsmittel unterschätzen und plötzlich fallen.

Besser den Experten fragen

Wer auf Nummer sicher gehen will, ruft besser einen Garten- oder Baumexperten an. Und genießt anschließend im Liegestuhl die ersten Sonnenstrahlen. Niemand muss deshalb ein schlechtes Gewissen haben. Denn nach den grauen Tagen brauchen wir das Licht sogar, um gesund zu bleiben – und glücklich.