Mäschkerle-Aktion: So schön ist der Fasching

Machen Sie noch mit bei unserer Faschingsaktion: Wer ist das schönste Mäschkerle?

Der Faschingsendspurt läuft: Lassen Sie andere daran teilhaben und schicken Sie uns für unsere Fotoaktion ein nettes Bild von Ihrer Verkleidung oder der Ihres Kindes. Eine Auswahl der Mäschkerle finden sich in einer Bildergalerie, die online ständig aktualisiert wird.

Für die schönsten Mäschkerle im Augsburger Land gibt es am Ende eine Belohnung. Bewerbungen mit Foto vom Faschingskostüm und natürlich dessen Träger oder Trägerin können per E-Mail an redaktion@schwabmuenchner-allgemeine oder redaktion.landbote@augsburger-allgemeine.de geschickt werden.

Bilder bis Aschermittwoch schicken

Wichtig: Die Person auf dem Foto muss einer Veröffentlichung zustimmen. Unter allen Teilnehmenden werden drei Preise verlost. Wichtig: Bitte geben Sie den Namen des Fotografen an sowie die Angaben zum Bild, wie Name der Person sowie der Wohnort. Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz unter augsburger-allgemeine.de/datenschutz. Die Aufnahmen für unsere Mäschkerle-Aktion können nur noch bis zum Aschermittwoch eingeschickt werden. (AZ)