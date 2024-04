Maibaum-Diebstähle: Kurios und manchmal spektakulär

In den vergangenen Jahren wurden im Landkreis Augsburg einige Maibäume gestohlen. Nicht immer verlief das aber ohne Probleme.

Keine zwei Wochen sind es mehr bis zum 1. Mai. Bis dahin ist kein Maibaum sicher. Denn der Maibaum-Klau hat Tradition: Die Bäume werden oft in Nacht- und Nebelaktionen aus ihren Verstecken abtransportiert. Für gestohlene Bäume wird eine Auslöse verhandelt, traditionell Brotzeit und Bier. Auf keinen Fall sieht das Brauchtum vor, dass ein fremder Maibaum zerstört wird. Das waren spektakuläre Diebstähle in den vergangenen Jahren im Landkreis Augsburg, über die berichtet wurde.

Am längsten her, aber auch am ungewöhnlichsten ist der Diebstahl des Gersthofer Maibaumes 2016. Der Stamm hatte den Wald noch nicht verlassen, als er von sieben Rettenbergenern nachts abstransportiert wurde. Wie es dazu gekommen ist, erklärte einer der Männer 2016 gegenüber der Redaktion: „Ich habe gesehen, wie Mitarbeiter der Stadt den Baum bei uns in Rettenbergen im Wald gefällt haben. Als er nach drei Tagen immer noch unbewacht am Wegesrand lag, dachten wir, wir müssten etwas unternehmen – auch wenn der Klau im Wald nicht ganz den Traditionen entspricht.“ Mit der Stadt Gersthofen wurde sich schnell auf eine Auslöse von 100 Litern Bier und 20 Brotzeiten geeinigt.

Meitingen 2018: Schandbaum statt Maifeier

An der Auslöse scheiterte es zwei Jahre später in Meitingen. 2018 hatte eine Gruppe aus Erlingen den Meitinger Maibaum verschwinden lassen. Der Baum sei nicht „brauchtumsgerecht“ gestohlen worden, wendete der bestohlene Meitinger Verein für Kultur- und Brauchtumspflege ein. Der Eigentümer der Halle, in der der Meitinger Baum lagerte, hatte damals sogar Anzeige bei der Polizei erstattet. Laut der Gersthofer Polizei sei aber kein Sachschaden festgestellt worden. Der Folge wurde die Maifeier 2018 abgesagt. Statt des traditionellen Maibaums wurde ein Schandbaum aufgestellt. Er stammte aus Herbertshofen und trug die Aufschrift: „Der Maibaum ist normal des Dorfes Zier, da Ihr aber nicht herausrückt mit Brotzeit und Bier, waren liebe Herbertshofer hier und stellten einen Maibaum hier.“ Der geklaute Baum wurde bei der Maifeier 2019 aufgestellt, nachdem die Erlinger das Beutestück in der Zwischenzeit wieder zurückgegeben hatten.

Nach den Corona-Jahren lebte das Brauchtum 2022 mit dem Klau des Bonstetter Maibaumes wieder auf. Die Hainhofer Dorfjugend schlug nachts um etwa 3 Uhr zu und nahmen den nicht bewachten Maibaum mit. Mit dem Heimat- und Landschaftspflegeverein in Bonstetten, der für den Maibaum zuständig war, wurden sich die Diebe schnell einig: Am Ende gab es 130 Liter Bier und eine Brotzeit.

Polizei bekommt Wind

Der jüngste bekannte Fall spielte im südlichen Landkreis: Zwölf Mitglieder des Burschenvereins Kleinaitingen haben im vergangenen Jahr den Pferseer Maibaum aus seinem Versteck in Bobingen entwendet. In den Tagen zuvor hatten sie mit Kontrollfahrten sichergestellt, dass der Baum nicht bewacht wird, wie sie 2023 berichteten. Mit Zugmaschinen konnten sie den Stamm auf einen Transportanhänger laden und den Heimweg antreten. Noch beim Heimtransport wurden die Diebe allerdings von der Polizei überrascht: Der Bobinger Landwirt, bei dem der Baum lagerte, hatte diese gerufen, als er den Diebstahl bemerkte.

"Das Brauchtum steht manchmal im Widerspruch zum Strafrecht“, erklärte der Hauptkommissar und stellvertretende Dienststellenleiter der Polizeiinspektion Bobingen, Tobias Kellermann. Für einen richtigen Diebstahl müsse es eine sogenannte „Zueignungsabsicht“ geben, was beim Maibaumdiebstahl in der Regel nicht der Fall sei. "Dann können wir im Einzelfall prüfen, ob wir einen solchen Fall der Staatsanwaltschaft vorlegen müssen oder nicht.“ Auch der Burschenverein Kleinaitingen konnte sich mit den Verantwortlichen der AG Pferseer Vereine auf eine Auslöse einigen.