Mal wieder ein Tapetenwechsel: Tipps vom Profi

Ein Malermeister erklärt, was zu beachten ist, wenn man sich von seinen alten Tapeten lösen will.

Das beginnende Frühjahr weckt in manchen den Wunsch nach einem Tapetenwechsel, doch nicht immer ist damit ein fernes Urlaubsziel verbunden. Wer seiner Wohnung ein neues Gesicht oder neuen Glanz verleihen will, für den kann durchaus ein echter Tapetenwechsel infrage kommen. Doch allzu oft komme dies nicht mehr vor, weiß der selbstständige Malermeister Peter Wiedemann aus Baiershofen. Am ehesten kleben in Bestandsgebäuden noch Tapeten an den Wänden, der Trend geht schon seit Jahren zum klassischen Anstrich, ist seine Erfahrung.

Wer diesem Trend folgt und der Wand damit mehr Möglichkeit zum Atmen bietet, kommt um das Entfernen der "Papierverkleidung" nicht umhin. Dies erfordert allerdings einige Mühe mit größerem Zeitaufwand. Einfacher gestaltet es sich sicherlich, auf die bestehende Tapete noch eine Schicht draufzukleben oder die Raufaser- oder Strukturtapete mit einer frischen Farbe zu überstreichen, was jedoch nicht im Sinne des Experten ist.

Tapeten von der Wand lösen: So klappt es

So stellt sich nun die Frage: Wie ist die richtige Vorgehensweise, und welche Schritte sind erforderlich, um die Wände von den Tapeten zu befreien? "Bereitstehen sollte ein mit heißem Wasser gefüllter Eimer, in den man noch etwas Tapetenlöser oder Spülmittel geben kann", empfiehlt der Malermeister. Dazu noch eine Malerbürste und einen breiteren Griffspachtel. Nun wird eine Teilfläche der Wand mit dem Wasser und der Bürste satt eingestrichen und dieser Vorgang nach kurzer Zeit wiederholt. "Wichtig ist hier Geduld, denn nur wenn die Tapete gut durchweicht ist, lässt sie sich auch leichter mit dem Spachtel ablösen", rät Peter Wiedemann. Je nach Beschaffenheit des Untergrundes kann durchaus ein mehrmaliges Einstreichen erforderlich sein. Damit mehr Wasser eindringen kann, ist bei mehreren verklebten Schichten der Einsatz einer Stachelwalze hilfreich.

Bevor die Tapete entfernt werden kann, bürstet Peter Wiedemann sie ordentlich mit warmem Wasser ein. Foto: Josef Thiergärtner



Nachdem die Tapeten abgelöst und die Wände trocken sind, gilt es, diese für den künftigen Anstrich vorzubereiten. Um verbliebene Tapetenteile oder Kleisterreste von der Wand zu lösen, verwendet man am besten einen Exzenterschleifer (Körnung 80–120) mit Absaugung. Stellt man nach dieser Aktion kleinere Beschädigungen an der Wand, wie Bohrlöcher oder Kratzer fest, können diese mit Füllspachtel ausgeglichen und glattgeschliffen werden. Falls die Beschädigungen ein größeres Ausmaß annehmen oder die Fläche ungleichmäßig und uneben ist, solle man die Wände vollflächig glattspachteln und anschließend schleifen, empfiehlt der Malermeister. Dieser Arbeitsschritt bleibt aber nur handwerklich Begabten oder einer Fachkraft vorbehalten.

Ein Grundieranstrich ist notwendig

Bevor die Wände nun endlich den gewünschten Anstrich erhalten können, ist noch ein Grundieranstrich erforderlich, um einen saug- und tragfähigen Untergrund herzustellen. Dafür verwendet man, je nachdem, für welche Farbe man sich entscheidet, eine Grundierung mit Acrylat oder Silikat. Einen Tag zum Trocknen benötigen diese Mittel, dann kann darauf gepinselt oder gerollt werden. Abhängig davon, welche Anforderungen man stellt, könne hierfür Dispersions- oder Silikatfarbe verwendet werden, sagt Fachmann Peter Wiedemann.

Lesen Sie dazu auch

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: kabel eins

Haben auch Sie ein kleines Problem in Haus oder Wohnung und benötigen einen Ratschlag? Schreiben Sie der Redaktion und schildern Sie, was Ihnen unter den Nägeln brennt. Melden dürfen sich auch Handwerker und ambitionierte Heimwerker, die mit Tricks und Kniffen helfen können. Schreiben Sie eine E-Mail an redaktion.landbote@augsburger-allgemeine.de oder redaktion@schwabmuenchner-allgemeine.de.