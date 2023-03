Mann ruft im Netz zu Straftaten gegen Prominente auf

Plus Jens Spahn, Saskia Esken, Claudia Roth und andere hatte ein 42-Jähriger im Visier: Er postete im Internet Beleidigungen und Aufrufe zu Straftaten.

Immer wieder kommentierte ein Mann aus dem südlichen Landkreis über sein Twitterprofil Einträge zu prominenten Politikern. Dort bezeichnete er zum Beispiel den damaligen Gesundheitsminister Jens Spahn als "Massenmörder". Ein anderes Mal kommentierte er eine Meldung, wonach Jens Spahns Dienstwagen mit Eiern beworfen worden sei, mit den Worten: "Warum Eier, nehmt Pflastersteine." Als Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel die 3G-Verordnung in Zügen verkündete, schrieb er: "Gilt das auch im Viehwaggon nach Auschwitz?" Noch einige weitere Kommentare verfasste er zu bekannten Politikern.