Hass und Hetze machen ihr Angst

Sie ist Mutter und Großmutter, gelernte Krankenschwester und praktizierende Heilpraktikerin: Margit Stapf aus Schwabmünchen engagiert sich vielfältig. Auch in der Politik: Sie sitzt für die Grünen im Schwabmünchner Stadtrat und im Kreistag. Ein besonderes Projekt, das ihr sehr am Herzen liegt, verwirklicht sie in Afrika: Mit „Homöopathen ohne Grenzen“ arbeitet sie seit über zehn Jahren an einem erfolgreichen Projekt in Kenia mit.

Was ist Ihr größtes Talent und wie setzen Sie es für den Landkreis ein?

MARGIT STAPF: Mein größtes Talent liegt darin, Menschen zuzuhören, ihre Anliegen ernst zu nehmen und sie miteinander zu vernetzen. Als Homöopathin habe ich einen sehr direkten Zugang zu Menschen, und als Politikerin setze ich mich dafür ein, ihre Themen und Sorgen auf die richtige Ebene zu bringen. Seit vielen Jahren begleite ich in Afrika Projekte und engagiere mich für eine Partnerschaft zwischen unserem Landkreis und Kenia. Gemeinsam versuchen wir, den Gedanken von Regionalität, Fairness und Fairem Handel sowie Nachhaltigkeit in unserer Stadt und im Landkreis zu verwirklichen.

Beschreiben Sie Ihren Lieblingsort im Landkreis. Wann suchen Sie ihn auf? Und mit wem?

STAPF: Mein Lieblingsort oder vielmehr meine Lieblingsorte im Landkreis sind die vielen Weiher und Seen. Besonders im Sommer genieße ich es, im Auensee oder unserem Schwabmünchner Freibad Singoldwelle zu schwimmen. Oft unternehme ich auch Spaziergänge entlang der Reinhartshofer Weiher – gemeinsam mit meinen Freundinnen, meinem Mann, den Enkeln und unserem Hund. Die Natur ist mein Ausgleich und meine Kraftquelle.

Welchen Ort im Landkreis sollte man lieber meiden?

STAPF: Alle Orte, an denen es zu laut ist.

Was ist Ihr persönlicher Ausflugs-Klassiker im Landkreis?

STAPF: Das Naturschutzgebiet um die Burghof-Weiher, aber auch der Wald rund um Guggenberg und die Justina-Kapelle.

Was war für Sie die größte Veränderung im Landkreis, seit Sie hier leben?

STAPF: Seit 1972 lebe ich in und um Augsburg und konnte viele Veränderungen hier miterleben. Besonders positiv empfinde ich die neuen Umgehungsstraßen und die B17, die die Ortschaften spürbar entlasten. Leider hat auch der Verkehr deutlich zugenommen. Wer Straßen sät, wird Verkehr ernten. Die vielen neuen Fahrradwege sind für mich aber ein weiterer großer Gewinn – sie machen den Landkreis nicht nur lebenswerter, sondern laden auch dazu ein, die Umgebung aktiver und umweltfreundlicher zu erkunden.

Vor ihnen hängt ein großes weißes Plakat. Welche Botschaft würden Sie darauf schreiben?

STAPF: „Der Mensch ist die Medizin für den Menschen.“

Können Sie beim Nichtstun nichts tun?

STAPF: Was ist „Nichtstun“? Lesen, meditieren, beten oder einfach träumen? Mein liebstes Nichtstun ist, durch den Wald zu spazieren.

Haben Sie ein Vorbild?

STAPF: Es gibt so viele wunderbare Frauen und Heilerinnen, da kann ich mich nicht auf eine festlegen. Zum Beispiel Hildegard von Bingen, Margret Mead, Petra Kelly, oder Emma Kunz.

Wenn Sie die Zeit zurückdrehen könnten: Wie alt wären Sie noch einmal gerne und warum?

STAPF: Es ist gut so, wie es ist. Alles hat seine Zeit.

Wovor haben Sie Angst? Was hilft Ihnen in Situationen, die schwierig sind?

STAPF: Angst machen mir Populismus und negatives Denken! Die Vereinzelung der Gesellschaft, Hass und Hetze. Wir stellen beispielsweise Hitze-Aktionspläne für die Städte auf, statt Anstrengungen gegen den Klimawandel und das Artensterben zu unternehmen. Was hilft mir gegen die Angst? Der Glaube an das Gute und das Vertrauen darauf, dass unsere Erde, so wie jeder Mensch, Selbstheilungskraft besitzt! Außerdem versuche ich, enkeltauglich zu leben und das Gute in jedem Menschen zu sehen. Bisweilen hilft auch Beten.

Welche Frage wurde vergessen?

STAPF: Wie geht es weiter? Die Kommunalwahl steht vor der Tür; und hoffentlich können die Menschen erkennen, welche Politiker oder Politikerinnen wirklich die Werte der Demokratie und die Sorge ums Gemeinwohl als Basis ihres Denkens, Sprechens und Handelns verkörpern und vertreten.

Serie: Die Redaktion stellt ausgewählte Landkreis-Botschafter vor - das sind Persönlichkeiten, die ihre Wurzeln im Augsburger Land haben und für den Landkreis Augsburg werben.