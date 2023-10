Landkreis Augsburg

06:00 Uhr

Martin Sailer will den Bezirk Schwaben "zukunftsfest" machen

Plus Der Landrat will wieder Bezirkstagspräsident werden. Wie Martin Sailer mit der Doppelaufgabe umgeht, warum er an der Bezirksstruktur festhält und was er noch erreichen möchte.

Von Maximilian Czysz Artikel anhören Shape

Der Bezirk Schwaben geht in der öffentlichen Wahrnehmung oft unter: Dabei setzt er grob eine Milliarde um. Was muss passieren, dass Bezirk mehr Aufmerksamkeit erhält?



Martin Sailer: Wir haben in dieser Wahlperiode angefangen, uns und unsere Inhalte stärker zu präsentieren. Wir wollen unsere Aufgaben stärker nach außen tragen. Dazu gehören auch unsere Außenstellen. Wir haben eine kleinere in Höchstädt eröffnet, in Kempten soll eine weitere folgen. Wir haben auch ein neues Corporate Design entwickelt, damit wir in unseren vielfältigen Themenbereichen dauerhaft für die Bürger zu erkennen sind.

Welcher Kontakt hat Sie in den letzten fünf Jahren als Bezirkstagspräsident besonders erfüllt?



Sailer: Der Kontakt mit Menschen ist immer das A und O für einen Politiker. Als besonders bereichernd habe ich den Kontakt mit Menschen mit Behinderung empfunden. Man spürt die Herzlichkeit und Offenheit dieser Menschen, die es schwer im Leben haben. Sie freuen sich über kleine Dinge und öffnen einem so tagtäglich die Augen. Das ist sehr erfüllend.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen