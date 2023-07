Mehr Tempo 30 innerorts? Das sagen die Gemeinden

Plus In Zukunft könnten Kommunen auch im Landkreis Augsburg mehr Handlungsfreiheit bei der Einführung von Tempo 30 bekommen. Dahinter steckt eine Initiative.

Gibt es bald mehr Tempo 30 innerorts? Der Weg dafür ist geebnet, denn das Bundeskabinett hat entsprechenden Reformplänen zugestimmt. Viele Gemeinden sind darüber froh, denn sie kämpfen in den Orten mit viel Verkehr, komplizierten Beschilderungen und der rechtlich schwierigen Umsetzung von mehr Tempo 30. Die bundesweite Initiative "Lebenswerte Städte durch angemessene Geschwindigkeit" gewinnt dadurch an Fahrt - auch im Landkreis Augsburg.

Tempo 30 als Höchstgeschwindigkeit innerorts dort anordnen können, wo es für notwendig gehalten wird: Das möchten die mittlerweile über 800 Mitglieder der Initiative, bestehend aus Städten, Gemeinden und Landkreisen. Daher fordern sie den Bund auf, die rechtlichen Voraussetzungen dafür zu schaffen, indem die Straßenverkehrsordnung entsprechend geändert wird. Denn bisher ist eine solche Anordnung nur bei konkreten Gefährdungen oder vor sozialen Einrichtungen erlaubt. Gegründet wurde die Initiative 2021 von sieben Städten. Auch Augsburg war Gründungsmitglied. Im Augsburger Land traten neben dem Landkreis Augsburg zuletzt Klosterlechfeld, Untermeitingen, Schwabmünchen und Diedorf bei.