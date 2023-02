Meisterabsolventen: "Jeder braucht Handwerker"

Was bewegt junge Menschen dazu, ins Handwerk zu gehen? Zwei frisch gebackene Meister sprechen über ihre Passion und ihre Pläne.

Ab 2024 soll die Meisterfortbildung in Bayern kostenfrei sein: Das hat Ministerpräsident Markus Söder angekündigt. Ein gutes Signal, findet Hans-Peter Rauch, Präsident der Handwerkskammer für Schwaben. Bislang kostet der Meister im Handwerk nämlich viel Geld. Alexander Brecheisen aus Langenneufnach und Jana Raab aus Königsbrunn haben sich trotzdem für diesen Weg entschieden.

Im Dezember 2022 durften bei der Meisterfeier der Handwerkskammer über 1500 Meisterinnen und Meister ihre Urkunden entgegennehmen. Auch der Ministerpräsident war in München zu Gast. "Ich bin stolz auf das Foto, dass ich dort mit Markus Söder machen durfte", freut sich Alexander Brecheisen. Seine Meisterausbildung als Stuckateur schloss er im Februar 2022 als Jahrgangsbester ab. Und der 23-Jährige absolviert gerade noch einen Meister. "Im März werde ich mit dem Zimmerermeister fertig." Gleich zwei Fortbildungen in so kurzer Zeit zu machen, war für ihn eine einfache Entscheidung.

Lange Wartezeit für den Zimmerermeister

Nach der Ausbildung zum Zimmerer wechselte er in die Firma seines Vaters, der in Fischach eine Zimmerei und Trockenbaufirma betreibt. Anschließend wollte Brecheisen eigentlich den Meister draufsetzen. "Für den gab es aber drei Jahre Wartezeit, die ich dann nutzte, um mich im Trockenbau fortzubilden." So ist er auf den Stuckateurmeister mit Fachrichtung Trockenbau gestoßen. Brecheisen gibt zu, dass er den zweiten Meister im Nachhinein wohl nicht mehr gemacht hätte. Sein Lieblingsstück ist ein Bilderrahmen aus Stuckleisten. "An dem war ich einige Abendstunden an mehreren Tagen gesessen, auch wenn man es ihm vielleicht nicht ansieht."

Alexander Brecheisen ist Stuckaturmeister. Sein Lieblingsstück ist ein aus Stuckleisten gefertigter Rahmen. Foto: Jana Korczikowski

Die zweiteilige Stuckateurfortbildung habe nur ein halbes Jahr gedauert, sei aber intensiv gewesen. Hinzu kämen noch zwei allgemeine Teile bei der HWK, die Betriebswirtschaftslehre und den Ausbilderschein beinhalten. Nach insgesamt zwei Jahren Meisterschule sei er froh, nun wieder arbeiten zu können und Geld zu verdienen. Ein dritter Meister stehe erst einmal nicht an: "Ich will jetzt Berufserfahrung sammeln und meinen Vater unterstützen." Während der vergangenen zwei Jahre habe er im Betrieb nur sporadisch helfen können, wenn es die Zeit zuließ.

Für den bayerischen Löwen aus Stuck wird vorher Gips in eine Form gegossen. Foto: Jana Korczikowski

Brecheisen schätzt am Handwerk, dass man seine Arbeit danach direkt sieht und somit ein Feedback bekommt. Er findet allerdings, dass der Beruf des Trockenbauers mehr Anerkennung verdient. Anders als der Zimmerer, der mit dem "schönen" Material Holz hantiert und beliebt ist, sei der Trockenbauerberuf nicht so hoch angesehen. Dazu kommt, dass oft Fachfremde den Trockenbau mitmachten, weil zu wenig Fachpersonal da ist. "Da denken manche: Das kann jeder, allerdings ist das ein Trugschluss. Der Beruf ist vielseitig und bringt eine große Verantwortung mit sich, man denke nur an Schall- und Brandschutz." Gerade in der modernen Bauweise kommt dem Trockenbau immer mehr Bedeutung zu.

Auch im Handwerk kann man Karriere machen

Jana Raab findet, die Wertschätzung von Handwerksberufen lasse generell zu wünschen übrig. Die 25-Jährige hat vergangenes Jahr ihre Fortbildung zur Orthopädietechnikmeisterin beendet. "Mich haben oft andere in meinem Alter gefragt, warum ich nur eine Ausbildung gemacht habe. Dabei steckt da auch viel Arbeit und Engagement dahinter. Aber irgendwie fehlt vielen das Gefühl dafür." Beim Aufwand steht eine Ausbildung mit anschließendem Meister einem Studium in nichts nach, findet sie. Zumal nichts dagegen spricht, auch im Handwerk Karriere zu machen. Seit fünf Monaten ist die Königsbrunnerin in Donauwörth Filialverantwortliche eines Sanitätshauses der Spörer AG.

Die Firma habe sie über ein soziales Berufsnetzwerk kontaktiert und auch während der Meisterschule unterstützt. Unterstützung erhielt sie zudem durch Meister-BAföG und ein Stipendium. "Die Jahrgangsbesten in der Ausbildung bekommen automatisch ein Stipendium. Leider sagt einem vorher keiner, dass sich auch andere ab einem gewissen Zeugnisschnitt dafür bewerben können." Durch Zufall habe Raab davon gehört und letztendlich das Stipendium und damit 8100 Euro für Fortbildungszwecke bekommen. "Das ist eine super Hilfe, alles löst es aber nicht. Das fehlende Einkommen war in der Zeit am Schlimmsten. Ich bin froh, dass jetzt wieder etwas reinkommt."

Jana Raabs Meisterstück ist eine selbst gebaute Orthese. Anders als Prothesen, die ein Körperteil ersetzen, unterstützen Orthesen dessen Funktion. Foto: Marcus Merk

Weniger die Meisterschule sei so teuer, sondern die Arbeiten, die für die Prüfung notwendig sind. Die Schulgebühren lagen bei 2250 Euro, sagt Jana Raab. "Meine beiden Meisterstücke haben ohne Arbeitszeit über 12.000 Euro gekostet. Da ist allerdings das Material eingerechnet, das zum Teil schon vorhanden war." Alles in allem kommt sie auf über 24.000 Euro für den Orthopädietechnikmeister. "Bei mir kam mit Stipendium und der Firma ein bisschen Glück dazu, und ich hatte auch noch Rücklagen angespart." Immerhin gebe es in Bayern bei Bestehen außerdem 2000 Euro Meisterbonus.

Beide sind sich einig, dass die Bezahlung ein Hinderungsgrund für junge Menschen ist, einen handwerklichen Beruf zu erlernen. Wobei sich die Vergütung von Lehrjahr zu Lehrjahr steigert. Brecheisen: "Im ersten Jahr verdient ein Trockenbau-Azubi 920 Euro, im zweiten 1250 und im dritten 1450 Euro brutto." Jana Raabs Bruder ist Kfz-Mechatroniker. "Die letzten Jahre hat sich die Bezahlung zwar gebessert, aber so richtig zum Leben reicht sein Gehalt als Geselle nicht", sagt die 25-Jährige. "Das ist schade. Jeder braucht Handwerker, aber keiner will das bezahlen, was sie brauchen."