"Mieses Wetter": Inhaber sagt Weihnachtsmarkt vor seiner Kneipe ab

Michael Zull muss die Stände für seinen geplanten Weihnachtsmarkt am Schrannenplatz wieder abbauen. Im Luitpoldpark fiel eine Fichte dem Sturm zum Opfer.

Sturmtief Zoltan wütet über Deutschland. Am Freitag gab es im Landkreis Augsburg trotz heftiger Sturmböen aber keine Verletzten oder Verkehrsbehinderungen durch umgestürzte Bäume, wie die Polizeien vermeldeten. Im Luitpoldpark in Schwabmünchen ist dem Sturm aber eine Fichte zum Opfer gefallen, berichtete der Vorsitzende des Verschönerungsvereins Schwabmünchen, Heinz Schwarzenbacher. "Die hat der Bauhof schon beseitigt." Ansonsten seien mehrere kleine Äste umgeknickt, aber keine größeren Schäden entstanden. Beim Schneefall vor ein paar Wochen sei es deutlich schlimmer gewesen. Durch die Schneelast seien im Luitpoldpark Anfang Dezember unter anderem drei große Bäume umgestürzt.

Ein paar hundert Meter weiter, am Schrannenplatz, hätte am Freitag und Samstag ein Weihnachtsmarkt vor Zullis Kneipe stattfinden sollen. Der musste abgesagt werden, hat Inhaber Michael Zull mitgeteilt. "Mieses Wetter", sprach der die Tatsachen aus. "Am Samstag soll es noch schlechter werden." Seine gute Laune ließ er sich trotzdem nicht verderben. Nächstes Jahr wolle er mit ein paar Märkten wieder Leben auf den Schrannenplatz bringen. "Im Frühjahr werden wir das nachholen. Es wird einen Markt geben, wo meine Standbetreiber, die beim Weihnachtsmarkt gekommen wären, mitmachen können. So schnell geben wir nicht auf."