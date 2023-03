Landkreis Augsburg

vor 16 Min.

Mit diesen neun Tipps kann jeder im Haushalt sparen

Von Anja Fischer Artikel anhören Shape

Es gibt so viele Stellschrauben in den eigenen vier Wänden, durch die bares Geld gespart werden kann. Damit Sie nicht den Überblick verlieren, die wichtigsten Haushaltstipps in Kürze:

Tanja Höck ist Schulleiterin der Hauswirtschaftsschule Schwabmünchen. Die Expertin hat einige Tipps, wie im Haushalt mit wenig Aufwand gespart werden kann. Ein Tipp ist, konsequent die Stand-by-Funktion auszuschalten und beispielsweise Computermonitor, Fernseher und Router in der Nacht vom Netz zu trennen. Das spart dauerhaft Strom. Selber machen statt kaufen heißt die Devise beim Mittagessen am Arbeitsplatz. Das belegte Brot von zu Hause ist wesentlich günstiger als die Wurstsemmel oder das Plunderstückchen vom Bäcker. Wer allein zweimal in der Woche Essen von zu Hause mitnimmt, hat hier schon ein Sparpotenzial von etwa 100 Euro im Jahr. Ein Blick nach oben eröffnet weitere Sparmöglichkeiten: Kontrollieren Sie doch mal, welche Glühbirnen in Ihren Fassungen hängen. Brennt eine alte Glühbirne mit 60 Watt täglich nur eine Stunde, kostet das über sechs Euro mehr im Monat als eine vergleichbare LED-Lampe. Noch ein Tipp von Tanja Höck: Den Kühlschrank immer übersichtlich einräumen. Langes offenstehen der Türe kostet viel Energie. Foto: Anja Fischer Leitungswasser ist eines der bestgeprüften Lebensmittel in unserem Land. Und viel günstiger als Mineralwasser. Wer öfter mal an die Wasserleitung geht, anstatt eine Flasche aufzumachen, kann hier Geld sparen. Nutzen Sie den Backofen effizient. Oft kann man sich langes Vorheizen sparen. Mit der Umluftfunktion ist es möglich, mehrere Bleche gleichzeitig zu backen. Und nutzen Sie die Restwärme aus: Einen Auflauf beispielsweise kann man auch einige Minuten vor Ablauf der Backzeit ausschalten und die Restwärme zum Fertigbacken nutzen. Egal ob Waschpulver oder Geschirrspülmittel: Mit Pulver lässt sich die benötigte Menge besser dosieren als beim Tab. Sind Wäsche oder Geschirr nur leicht verschmutzt, braucht man weniger. Das spart Geld. Bei der Spülmaschine bringt es zudem enorm viel, wenn man statt Hochtemperatur-Programmen ein Energiespar- oder Automatikprogramm nutzt –auch wenn diese länger dauern. Gerade das Aufheizen sorgt sonst für einen hohen Energieaufwand. Die Heizung zurückdrehen: Schon ein Grad weniger spart rund sechs Prozent bei der Heizkostenrechnung ein. Das Umweltbundesamt empfiehlt im Wohnbereich Temperaturen von maximal 20 Grad, in der Küche 18 Grad und im Schlafzimmer 17 Grad. Lieber eine Schicht mehr anziehen und die Heizung etwas herunterdrehen. Den Familienzusammenhalt kann folgender Spartipp außerdem stärken: Schalten Sie an einem Abend pro Woche die Spielkonsolen aus und spielen Sie gemeinsam analog. Das macht nicht nur viel Spaß, sondern reduziert auch die Stromkosten.

Themen folgen