Landkreis Augsburg

06:30 Uhr

Mit Musik laufen, radeln, fahren: Sind Kopfhörer im Verkehr eigentlich erlaubt?

Plus In unserer neuen Serie "Sicher unterwegs" geht es heute um das Thema Kopfhörer im Straßenverkehr. Experten erklären Regeln, die nicht jeder kennt.

Von Elmar Knöchel

Kopfhörer sind eine praktische Sache: Musik lässt sich immer und überall hören. Telefonieren geht auch. Doch wie ist es im Straßenverkehr? Dürfen Kopfhörer im Auto getragen werden? Die Antwort fällt kurz aus.

Sie lautet: Ja. Es gibt keinen Paragrafen in der Straßenverkehrsordnung (StVO), der Kopf- oder Ohrhörer während des Autofahrens verbieten würde. Und was nicht verboten ist, das ist erlaubt. Es kann also durchaus im Auto über Kopfhörer Musik gehört werden. Auch Telefonieren ist möglich. Trotzdem lohnt ein Blick in die StVO. Denn Paragraf 23 sagt ganz klar: "Wer ein Fahrzeug führt, ist dafür verantwortlich, dass seine Sicht und das Gehör nicht durch die Besetzung, Tiere, die Ladung, Geräte oder den Zustand des Fahrzeuges beeinträchtigt werden."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

