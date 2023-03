Warten, bis endlich jemand anhält: So kommen die Mitfahrbänke an

Mittlerweile gibt es um Schwabmünchen mehrere Mitfahrbänke. Wie das Modell in der Praxis bisher abläuft.

Eine Bank, ein freundlich gestaltetes Schild und ein Hinweis, wohin es gehen soll: Seit August gibt es mehrere Mitfahrbänke im südlichen Landkreis. Dort kann jeder Platz nehmen und sich von Fahrern mitnehmen lassen. Für Menschen ohne Auto sind die Bänke in der Theorie eine Alternative zu öffentlichen Verkehrsmitteln. Funktioniert das Modell in der Praxis?

Die ersten Autos, die an der Mitfahrbank im südlichen Bereich der Dorfstraße gegenüber der Einmündung Bergstraße in Mittelstetten vorbeifahren, haben kein Interesse an Beifahrern. Nach 20 Minuten hält das erste Auto eines Mittelstetters. Er habe angehalten, weil er selbst einmal habe ausprobieren wollen, jemanden mitzunehmen, sagt er. „Das ist eine schöne Idee. Muss aber natürlich auch von den Menschen angenommen werden.“ Davor habe er noch nie jemanden dort sitzen sehen.

Mitfahrbänke könnten als Ergänzung dienen

Laut dem Mittelstetter Ortssprecher Ingo Walch sollen in mehreren Orten Mitfahrbänke geschaffen werden. Neben Mittelstetten und Birkach gibt es auch in Klimmach und Untermeitingen welche, weitere sind geplant. Die Initiative dazu sei im "Begegnungsland Lech-Wertach" aufgekommen, einem Zusammenschluss einiger Gemeinden aus dem Landkreis Augsburg und Landsberg. Der Idee hätten sich mehrere Gemeinden angeschlossen, ein Netz soll daraus entstehen. Die Bänke könnten eine gute Ergänzung werden, meint Ingo Walch, schließlich kosteten sie außer den Anschaffungskosten keine Unterhaltskosten und könnten zum Selbstläufer werden. Momentan könne das Angebot durchaus besser angenommen werden.

Viele Menschen scheinen die Option noch nicht zu kennen. In Mittelstetten hält nach weiteren 15 Minuten Wartezeit Claudia Lang in ihrem Auto an. Auch sie hat davor noch niemanden auf der Bank sitzen gesehen oder mitgenommen. Aber ein Freund habe einmal auf der Bank Platz genommen. „Dem hat ein Autofahrer freundlich zugewinkt, dann aber vergessen, anzuhalten“, berichtet sie und lacht. Prinzipiell hält sie die Bänke aber für eine Möglichkeit, gerade für junge Menschen, die sonst auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen sind. Dass die meisten Leute nur erstaunt schauen, sieht sie als Zeichen dafür, dass es neu ist: "Das ist Gewöhnungssache.“

Menschenleer: Die Mitfahrbank in Birkach ist bisher eher mäßig besucht. Foto: Anna Mohl

Mitfahrbänke im Kreis Augsburg: Bisher fehlen die Rückfahrmöglichkeiten

In Birkach läuft es schlechter: In 45 Minuten hält keines der wenigen Autos, die an der Mitfahrbank nahe der Bushaltestelle vorbeifahren. „Ich denke, das muss sich erst einspielen. Aber wie sich das einspielen soll, ist mir ein Rätsel“, sagt Birkacherin Resi Müller. Bisher sei der Großteil der Birkacher noch nicht überzeugt. Widerstand habe es keinen gegeben. "Aber es fragt sich jeder, worin der Wert liegt.“

Die Jugend organisiere sich selbst, zum Einkaufen mit einem spezifischen Ziel eignet sich das Konzept aus ihrer Sicht wenig. Zumal es momentan ja keine Rückfahrmöglichkeit gebe: „Angenommen, ich setze mich drauf und schaffe es nach Schwabmünchen. Wie schaffe ich es dann zurück? Wo ist dort die Bank?“, fragt Resi Müller.

Für eine Bewertung ist es noch zu früh

Stadtrat Stephan Dölle aus Birkach hält es dementsprechend noch für zu früh, um Bilanz zu ziehen. In Gegenden wie um Landsberg, wo sich die Mitfahrbank etabliert habe, habe sich eine "Community" gebildet. „Aber so weit sind wir hier halt noch nicht", sagt Dölle. Dass das Modell die Fragen der Mobilität im ländlichen Raum nicht lösen könne, ist für ihn klar: „Die Idee der Mitfahrbänke ist 'nice to have', aber es ist nicht das Gleiche wie ein richtiges Busangebot." Es könne bestenfalls eine Ergänzung darstellen, aber keine Lösung für Mobilitätsdefizite. "Es war eine Investition, die im überschaubaren Rahmen war. Wenn das angenommen wird, ist es eine gute Sache.“ Ob es im großen Stil umgesetzt wird, sei fraglich – zumal in Dörfern wie Birkach die nachbarlichen und familiären Strukturen sehr gut funktionieren würden. Aber er sagt: "Man muss ja auch mal neue Wege gehen.“