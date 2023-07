Mitmach-Aktion: Was war Ihr schönster Urlaub?

Ob nah oder fern, Winter oder Sommer: Urlaub ist oft der Höhepunkt des Jahres. Was war für Sie eine besondere Reise? Unter den Einsendern verlost die Redaktion Gewinne.

Das erste Mal am Meer, mit dem Flugzeug auf einen anderen Kontinent oder mit dem Wohnmobil die Region erkunden: Jede kleine oder große Reise kann zur schönsten werden. Wie sah Ihr schönster Urlaub aus? Schicken Sie ein Foto und einige Zeilen mit dem Betreff "schönster Urlaub" per E-Mail an redaktion.landbote@augsburger-allgemeine.de oder redaktion@schwabmuenchner-allgemeine.de.

Die Vorstellungen vom perfekten Urlaub sind so verschieden, wie die möglichen Reiseziele. Während die einen am liebsten 14 Tage am Strand liegen und höchstens die Seiten des Buchs umblättern oder das Getränk zum Mund führen, wollen andere ständig in Bewegung sein, wandern, schwimmen, von einem Ort zum nächsten fahren. Manche Menschen gehen lieber im Winter in die schneebedeckten Berge, die meisten zieht es vor allem im Sommer in die Ferien, zur Hauptsaison, irgendwann zwischen Juni und September.

Was hat Ihren Urlaub besonders gemacht?

Egal, ob Winter- oder Sommerurlaub, egal ob aktiv oder entspannt, ob erst vor Kurzem oder schon Jahrzehnte her: Wir veröffentlichen auf unserer Internetseite und in der Zeitung Fotos der schönsten Urlaube unserer Leserinnen und Leser. Dabei freuen wir uns über Schwarzweißfotos aus längst vergangenen Zeiten genauso wie über aktuelle Farbbilder. Schreiben Sie in die Mail mit dem Foto Ihren Namen, wo im Landkreis Augsburg Sie wohnen, wann und wo das Bild entstanden ist und wer darauf zu sehen ist. Teilen Sie uns, falls Sie es noch wissen, außerdem mit, wer das Foto gemacht hat. Und erzählen Sie vor allem in drei oder vier Sätzen, warum dieser Urlaub ihr schönster war.

Unter allen Einsendungen verlost die Redaktion eine kleine Reise und verschiedene Sach- und Buchpreise. Der Hauptgewinn ist ein Mini-Urlaub im Winter, eine Busfahrt zu einem Weihnachtsmarkt in Salzburg oder Bozen. Zudem gibt es ein Memory mit den Tieren des Augsburger Zoos und mehrere Bücher zu gewinnen. Einsendeschluss ist der 15. September. Bitte beachten Sie den Datenschutzhinweis auf unserer Internetseite. (AZ)