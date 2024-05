Unsere Leserinnen und Leser können ihre schönsten Fotomotive aus dem Augsburger Land an die Redaktion schicken. Jetzt beginnt die Abstimmung für die April-Bilder.

Wer gelungene Bilder aus der Region anderen Fotofreunden präsentieren will, ist beim Leserbilder-Wettbewerb des Augsburger Landboten und der Schwabmünchner Allgemeinen richtig. Die beiden Heimatausgaben bieten eine Plattform und suchen das Leserbild des Monats. Diesmal wird das Bild des April gesucht.

Der Monat hatte fotografisch einiges zu bieten: Unerwartet kam die Hitze, dann sogar wieder Schnee bis ins Flachland. Gleichzeitig erwachte die Natur und zeigte sich mit ihrer Farbenvielfalt von der schönsten Seite.

Leserbilder-Voting: Kleine Jury trifft Vorauswahl

So funktioniert der Wettbewerb: Eine kleine Jury der Redaktion trifft eine Vorauswahl aus allen eingesendeten Bildern und lässt dann in einer Online-Abstimmung die Leser entscheiden. Am Jahresende werden die Monatsbilder noch einmal gezeigt. Außerdem wird über das Bild des Jahres abgestimmt.

Die Bilder Die Motive müssen aus dem Augsburger Land stammen und aktuell sein. Gesucht werden Landschaftsaufnahmen, Lichtstimmungen, Menschen in ihrem Umfeld, Fotos von Tieren, Makroaufnahmen von Pflanzen, Nachtbilder oder Schnappschüsse. Die Bandbreite ist groß – so wie die Fotografie selbst. Wer Menschen ablichtet, muss sie im Vorfeld immer um ihr Einverständnis fragen.

Die Fotografen Bitte nur ein ausgewähltes Bild pro Monat schicken. Dazu am besten einige Stichpunkte notieren: Wo und wann ist das Bild entstanden und mit welcher Technik? Gibt es Besonderheiten? Bitte immer auch eine Telefonnummer für Rückfragen hinterlassen.

Die Veröffentlichung Die Bilder werden nach Möglichkeit in der Printausgabe der Zeitung und auf der Homepage veröffentlicht. Mit der Einsendung erklärt jeder Bildautor automatisch, dass er mit einer Veröffentlichung einverstanden ist.

6 Bilder Mitmachen und abstimmen: Was ist das Bild des Monats April? Foto: Ariane Braun

Rückfragen zu der Aktion sind jederzeit möglich

Der Kontakt Die Bilder sollten per E-Mail im JPEG-Format und als Anhang an die Redaktion geschickt werden. Die Bildgröße sollte mindestens 500 KB betragen. Die E-Mail-Adressen lauten: redaktion.landbote@augsburger-allgemeine.de und redaktion@schwabmuenchner-allgemeine.de. Bei Fragen zur Aktion hilft Maximilian Czysz unter der Telefonnummer 08232/967710 weiter.

Der Datenschutz Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO unter augsburgerallgemeine.de/datenschutz oder unter der Telefonnummer 0821/777-2355.