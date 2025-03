Mitmachen und gewinnen: exklusive Einblicke bei Amazon

Am 10. April ist der Tag der Logistik. Deutschlands drittgrößter Wirtschaftsbereich zeigt dann, was Logistik bedeutet. Viele Unternehmen, Organisationen und Institute ermöglichen dann besondere Einblicke. Auch der Versandriese Amazon beteiligt sich und bietet exklusive Führungen durch das Logistikzentrum Graben. Die Redaktion verlost dazu Tickets.

Die Transportroboter live erleben

Der Amazon-Standort Graben wurde 2011 eröffnet und beschäftigt rund 2300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus 90 Nationen. Dort werden Waren angenommen, eingelagert, kommissioniert und verpackt - ehe die Pakete dann an Sortier- und/oder Verteilzentren weitertransportiert werden. In den Jahren 2020 und 2021 investierte Amazon rund 150 Millionen Euro in einen Umbau von zwei der fünf Hallen. Damals wurden zwei zusätzliche Stockwerke eingezogen und damit die Nutzfläche von rund 110.000 auf rund 175.000 Quadratmeter erweitert. Die Baustelle damals war auch der Startschuss für modernste Techniken. Dazu gehören Transportroboter. Sie fahren mit einer Geschwindigkeit von rund sechs Stundenkilometern und können ein Gewicht von knapp 570 Kilogramm tragen. Sie heben Regale mit Produkten hoch und bringen sie zu den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen in der Wareneinlagerung und -entnahme. So entfallen Laufwege. Mehr dazu erfahren Besucher bei den exklusiven Rundgängen.

Verlosung: Mitmachen und Besucherführungen gewinnen

Der besondere Einblick hinter die Kulissen dauert etwa 60 bis 90 Minuten. Das Mindestalter für die Teilnahme beträgt zwölf Jahre, Jugendliche müssen von einem Erwachsenen begleitet werden. Kleinkinder und Babys auf dem Arm dürfen nicht an der Tour teilnehmen. Für die Tour wird eine längere Wegstrecke zurückgelegt. Weitere Informationen zur Lesertour werden rechtzeitig an die Gewinner verschickt.

Wer mitmachen will, schickt eine E-Mail bis Freitag, 4. April, 12 Uhr, an redaktion.landbote@augsburger-allgemeine.de oder gewinnspiel@schwabmuenchner-allgemeine.de. Das Stichwort lautet Amazon-Lesertour. Neben Namen, Adresse, Telefonnummer muss angegeben werden, welche Leser-Tour bevorzugt wird: Angeboten werden Führungen um 9 und 13 Uhr. Teilnehmen können jeweils 20 Besucher und Besucherinnen. Verlost werden jeweils zehn mal zwei Karten.