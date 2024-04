Mitmachen und gewinnen: Exklusiver Blick hinter die Kulissen bei Amazon

Zum Tag der Logistik verlost die Redaktion Besucherführungen bei Amazon in Gersthofen und in Graben.

Am 18. April ist der Tag der Logistik. Verschiedene Unternehmen ermöglichen dann besondere Einblicke. Auch der Versandriese Amazon beteiligt sich und bietet Führungen durch das Verteilzentrum Gersthofen und das Logistikzentrum Graben. Die Redaktion verlost dazu Tickets. Wer gewinnen will, muss eine Frage beantworten: Haben Sie auch schon einmal etwas Ungewöhnliches oder vielleicht etwas Kurioses bestellt? Einige Leser und Leserinnen schildern, was sie schon alles erlebt haben.

Bei Gudrun Staudinger aus Mittelneufnach war vor Jahren kriminalistischer Spürsinn gefragt, als sie zu einer gelieferten Online-Bestellung einen Zettel im Briefkasten fand. Darauf stand: "Bitte schauen Sie in Tohnenhausen." Zunächst sei sie ratlos gewesen, erinnert sich Dudrun Staudinger. Sie rief bei der Lieferfirma an. Die Nachfrage ergab dann lediglich, dass man den Fahrer erst am folgenden Tag fragen könne, wer oder was mit Tohnenhausen als Ablageort für die vorgesehene Lieferung gemeint war. Gudrun Staudinge ließ nicht locker.

Wo bitte liegt "Tohnenhausen"?

"In meinem Gehirn arbeitete es. Was hatte ich nicht alles schon in der Zeitung zum Thema fehlgeleitete Lieferungen. Da wurden Pakete einfach über das Gartentor hinweg in Blumenbeete geworfen, gar in Mülltonnen versenkt." Auf einmal machte es Klick: Gudrun Staudinger kombinierte und damit wurde ihr klar: Der Lieferdienst-Fahrer hatte das "Mülltonnen-Haus" neben dem Gartentor gemeint. Dort lag tatsächlich die erwartete Lieferung, geschützt vor Sonne und Regen. In der Familie hatte sich nach der Begebenheit das Wort "Tonnenhausen" für die Müllentsorgung etabliert. "Bring' doch bitte dies oder jenes nach Tonnenhausen", heißt es.

Haben Sie auch schon einmal etwas Ungewöhnliches oder vielleicht etwas Kurioses bestellt? Gibt es dazu eine Geschichte, die Sie erzählen können? Schreiben Sie uns einige Zeilen und teilen Sie uns per Mail mit, ob Sie an der Amazon-Führung in Gersthofen (19. April, 8 Uhr) oder in Graben (18. April, 9 oder 13 Uhr) teilnehmen wollen. Die Redaktion lost aus allen Einsendungen die Gewinner aus und meldet sich dann rechtzeitig.

Verlosung: Mitmachen und Besucherführungen gewinnen

Im Verteilzentrum Gersthofen und im Logistikzentrum Graben organisiert Amazon Rundgänge, die rund eine Stunde dauern. Das Mindestalter für die Teilnahme beträgt zwölf Jahre. Kleinkinder und Babys auf dem Arm dürfen nicht an der Tour teilnehmen. Gäste unter 18 Jahre müssen von einem Erwachsenen begleitet werden. Für die Tour wird eine längere Wegstrecke zurückgelegt.

Lesen Sie dazu auch

Zwei Amazon-Standorte im Landkreis Augsburg

Das Amazon Verteilzentrum in Gersthofen nahm im Sommer 2020 den Betrieb auf und bietet aktuell rund 200 Arbeitsplätze. Auf einer Fläche von knapp 7.500 Quadratmetern kommen im Verteilzentrum die Pakete unter anderem aus den europäischen Amazon Logistikzentren an, werden entladen, auf die Zustellfahrzeuge verteilt und schließlich zu Kunden in der Region gebracht. Das Logistikzentrum in Graben ist etwas größer: Es wurde 2011 eröffnet und beschäftigt rund 2000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Dort werden Waren angenommen, eingelagert, kommissioniert und verpackt - ehe die Pakete dann an Sortier- und/oder Verteilzentren weitertransportiert werden. In den Jahren 2020 und 2021 investierte Amazon für die Erweiterung und den damit verbundenen Umbau von zwei der fünf Hallen rund 150 Millionen Euro. Eingebaut wurden zwei zusätzliche Stockwerke. Es wurden modernste Techniken wie Transportroboter integriert. Mehr dazu erfahren Besucher bei den exlusiven Rundgängen.

Wer daran teilnehmen will, schickt eine E-Mail bis Freitag, 12. April, 12 Uhr, an redaktion.landbote@augsburger-allgemeine.de oder gewinnspiel@schwabmuenchner-allgemeine.de.