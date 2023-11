Mitmachen und gewinnen! Das sind die Leser-Aktionen der Redaktion

Die schönsten Leserfotos, die besten Brezen-Bäcker oder die kreativsten Kinder-Herbstbilder: Das sind aktuelle Aktion der Redaktion im Überblick.

Mitmachen lohnt sich: Woche für Woche verlost die Redaktion Karten für kulturelle Veranstaltungen: Konzerte, Lesungen oder Kabarett. Das Angebot ist groß. Es gibt noch mehr Aktionen, wie der kleine Überblick zeigt.

Jeden Monat werden besondere Leserbilder gezeigt und dann prämiert. Die Fotos stammen aus der Region und zeigen die Facetten des Augsburger Lands. Leser können ihre schönsten Ansichten an die Redaktion mailen. Eine kleine Jury wählt dann aus und stellt alle Leser vor die Wahl. Das Bild des Monats Oktober kommt von Dagmar Schorer aus Mickhausen. Sie fotografierte einen "kleinen Roten" nach ein bisschen Regen im Unterholz. Die besonders scharfe Nahaufnahme dieses Pilzes glückte mit einer Nikon D500. Wer am laufenden Wettbewerb teilnehmen will, schickt seine aktuellen Lieblingsmotive an redaktion.landbote@augsburger-allgemeine.de oder redaktion@schwabmuenchner-allgemeine.de. Preise gibt es beim Wettbewerb nicht - dafür aber hoffentlich viele Rückmeldungen der Leser, die sich über die schöne Fotografie freuen.

Mit Herbstlaub schöne Bilder erfinden

Über Buchpreise freuen dürfen sich dagegen kreative junge Künstler. Die Redaktion ruft alle Kinder im Augsburger Land dazu auf, mit Herbstlaub schöne Bilder zu gestalten. Ein buntes Blatt lässt sich auf Papier kleben, und daraus entsteht dann mit Farbstiften und Fantasie eine Figur oder ein Tier. Wer mitmachen will, schickt am besten ein Foto des kleinen Kunstwerks an redaktion@schwabmuenchner-allgemeine.de oder redaktion.landbote@augsburger-allgemeine.de. Bitte Name, Alter und eine kurze Notiz zum Bildmotiv nicht vergessen. Unter allen Einsendungen, die nach Möglichkeit veröffentlicht werden, verlost die Redaktion drei Buchpreise. Apropos Herbstlaub: Miträtseln können alle Leser online. In einem interaktiven Quiz kann jeder sein Wissen testen.

Wer macht die besten Brezen?

Um eine andere Frage geht es bei einer weiteren Aktion: Welcher Bäcker in und um Augsburg backt die beste Breze? Der eine mag sie kross, der andere soft. Der eine kratzt das Salz ab, dem anderen kann es nicht viel genug sein: Darüber, was eine gute Breze ausmacht, scheiden sich die Geister. Auch wenn sich Brezen zumindest optisch ähneln, gibt es im Geschmack Unterschiede. Jeder Bäcker hat vielleicht sogar ein Geheimnis, das beim Rezept und beim Backen eine Rolle spielt. Wir wollen wissen: Bei welchem Bäcker schmeckt Ihnen die Breze am besten und warum?

Leser-Voting entscheidet über den "Brezen-König"

Schreiben Sie uns den Namen des Bäckers und den Ort, in dem er sich befindet. Bitte erklären Sie auch kurz, warum Ihnen das Laugengebäck gerade dort so gut schmeckt. Aus den Bäckereien, die Sie uns nennen, ermitteln wir die zehn mit den meisten Stimmen. Diese zehn Bäcker wiederum kommen in die Endauswahl unseres Leser-Votings. Im Rahmen dieser Online-Abstimmung gilt es dann, Stimmen zu sammeln: Die Bäckerei, die am Ende der zweiten Runde die meisten Nennungen auf sich vereinen konnte, wird unser "Brezen-König" der Region.

So können Sie mitmachen: Schreiben Sie uns eine Mail mit dem Namen und dem Ort des Bäckers sowie dem Grund für Ihre Entscheidung an lokales@augsburger-allgemeine.de, Stichwort Brezen-Voting. Jede Stimme fließt in die Auszählung ein. Bitte achten Sie darauf: Die Bäckereien sollten ihre Filiale im Stadtgebiet Augsburg, im Landkreis Augsburg oder im Landkreis Aichach-Friedberg haben.