Mitten in der Scharlachwelle gibt es einen Medikamenten-Engpass

Plus Im Augsburger Land mehren sich die Scharlach-Fälle. Die Apotheker sind verärgert, weil ausgerechnet jetzt die Medikamente knapp sind.

Der Enkeltochter von Werner Heidler aus Untermeitingen geht es schlecht. Sie hat Fieber und Halsschmerzen. Ihre Mutter bringt sie zur Kinderärztin, die diagnostiziert Scharlach und verschreibt einen Antibiotikasaft. Die Mutter telefoniert mehrere Apotheken in der Region ab, keine hat das Medikament vorrätig. Am Ende gelingt es ihr, in einer Apotheke in der Augsburger Innenstadt eine Packung zu reservieren - es ist die letzte.

Im Landkreis Augsburg gibt es aktuell einen starken Engpass bei Antibiotikasäften, die bei Scharlach häufig verschrieben werden. Das bestätigen mehrere Apotheken auf Nachfrage. "Im Moment ist es sehr schwierig, Antibiotikasäfte für Kinder in ausreichender Menge zu bekommen", berichtet Andrea Trute, Inhaberin der Ludwigs-Apotheke in Königsbrunn. Den Engpass gebe es bereits seit vergangenem November. Manchmal ist ein ähnlicher Wirkstoff wie im Rezept verschrieben verfügbar. Dazu müssen die Apotheken allerdings erst Rücksprache mit dem Arzt halten. "Das ist ein immenser Zeitaufwand", betont Trute. Wenn der Arzt auf einen bestimmten Wirkstoff besteht, der aber nicht verfügbar ist, müssen Patienten zu einer anderen Apotheke geschickt werden.

Apotheker Teuber: "Engpass ist fast zu vorsichtig formuliert"

Auch die Stadt-Apotheke in Schwabmünchen muss immer wieder Rücksprache mit Ärzten halten, weil Antibiotikasäfte nicht verfügbar sind. Das Medikament ist aktuell mehr gefragt als sonst, berichtet Mitarbeiterin Janet Engel. Das Problem: Es ist nicht lieferbar. Engpässe gebe es seit einigen Monaten auch bei anderen Medikamenten, zum Beispiel Ibuprofen oder Paracetamol.

Der Engpass bei den Antibiotikasäften kommt zur Unzeit. Wie Christian Voigt, Obmann der Kinderärztinnen und Kinderärzte in Augsburg und Nordschwaben, bestätigt, hat die bereits Ende 2022 von der WHO angekündigte Scharlachwelle auch den Landkreis Augsburg erreicht. Seit Jahresanfang seien die Infektionszahlen hoch. In den vergangenen Jahren hatte Corona die Kinderkrankheit komplett verdrängt, berichtet Voigt.

Scharlach ist eine der häufigsten Infektionskrankheiten bei Kindern

Scharlach gehört laut der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) zu den häufigsten Infektionskrankheiten im Kindesalter. Sie tritt vor allem bei Kindern im Alter zwischen vier und zwölf Jahren auf. In Deutschland gibt es jährlich bis zu 1,5 Millionen Krankheitsfälle. Scharlach ist hoch ansteckend und verbreitet sich in der kälteren Jahreszeit immer wieder in Kindergärten oder Schulen. Als typisches Merkmal einer Erkrankung gelten der typische Scharlach-Ausschlag sowie die "Himbeerzunge". Dabei ist die Zunge zunächst weißlich belegt, ehe sie nach einigen Tagen glänzend rot wird.

Auch im nördlichen Landkreis sind Antibiotikasäfte aktuell schwer zu bekommen. "Engpass ist fast zu vorsichtig formuliert", sagt Oliver Teuber, Inhaber der Via Claudia Apotheken in Stadtbergen und Meitingen. Seit Monaten seien viele Antibiotikasäfte schwer zu bekommen. "Nun spitzt sich die Lage zu", berichtet Teuber. Das Problem bei dem Medikament sei, dass es wenig Ausweichmöglichkeiten gibt.

Johannes Rehm, Inhaber der St. Ägidius Apotheke in Neusäß und der St. Antonius Apotheke in Stadtbergen, spricht von "dramatischen Engpässen", die es aktuell auch bei Antibiotikasäften immer wieder gibt. Oft warte er mehrere Wochen auf ein Medikament. Wenn mal eins kommt, sei das "wie Weihnachten". Immer wieder müsse er Patienten zu anderen Apotheken weiterleiten, weil bestimmte Medikamente nicht verfügbar sind, berichtet Rehm. Neulich habe er einen Patienten von Neusäß nach Adelsried geschickt. Diese Absprache mit anderen Apotheken und Ärzten bedeute eine "enorme Mehrbelastung, was den Zeitaufwand betrifft".

Für viele Wirkstoffe gibt es nur wenige Anbieter

Apotheker Oliver Teuber betont, dass man in der Regel für jeden Patienten ein Medikament findet. Nur könne es eben sein, dass man mehrere Apotheken abklappern muss. Für ihn ist der Engpass bei Medikamenten ein vielschichtiges Problem. Das Hauptproblem liegt für ihn darin, dass es bei vielen Wirkstoffen wenige Anbieter auf dem Markt gibt. "Wenn dann bei einem zum Beispiel der Transport nicht funktioniert, wird es eng", sagt er.

Für Christian Voigt vom Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte ist der Engpass eine Katastrophe. "Es ist peinlich für unser Land, dass wir uns so weit in diese Abhängigkeit haben fallen lassen", sagt er. Es sei wenig durchdacht, bei Medikamenten in erster Linie auf den Preis zu schauen und diese im Ausland herstellen zu lassen. Er fordert, dass die Wirkstoffe in Deutschland produziert werden, um unabhängiger von außen zu werden.

Der Enkeltochter von Werner Heidler geht es wieder etwas besser, das Fieber und die Halsschmerzen haben nachgelassen. Am Montag wurde sie fünf Jahre alt, der Geburtstag hat sie etwas abgelenkt. Eigentlich war eine Feier geplant. Die musste die Familie allerdings absagen.