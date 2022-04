Landkreis Augsburg

vor 59 Min.

Wie lebt es sich in einem Dorf ohne Anschluss an Bus und Bahn?

Am Bushäuschen in Itzlishofen wartet niemand. Denn hier gibt es weder einen Fahrplan noch einen Busanschluss. Nur morgens bringt ein Kleinbus die Schulkinder in den Nachbarort.

Plus Einige Orte im Landkreis sind vom öffentlichen Nahverkehr abgeschnitten - so wie Itzlishofen. Was Anwohnende sich wünschen und welche Alternativen der AVV schaffen will.

Von Felicitas Lachmayr

Verlassen steht das Bushäuschen am Straßenrand. Hier wartet niemand darauf, mitgenommen zu werden. Denn alle wissen: In Itzlishofen gibt es weder einen Fahrplan noch einen Busanschluss. Nur morgens, wenn die Kinder zur Schule wollen, hält ein Kleinbus und bringt sie in den Nachbarort. Steil hinunter führt die Straße in das drei Kilometer entfernte Fischach. Den Rest des Tages ist das Dorf vom öffentlichen Nahverkehr abgeschnitten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen