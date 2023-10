Landkreis Augsburg

Möwen im Landkreis – Experte erklärt das seltene Schauspiel

Möwen gibt es auch in der Region, zum Beispiel am Hochablass. Hier hat sich die Flugbahn zweier Tiere gekreuzt.

Plus An die hundert Möwen waren diese Woche im Landkreis zu sehen. Ein Vogelexperte sagt, warum das ungewöhnlich ist und welche Zugvögel noch nach Süden starten.

Da mussten Autofahrer und Spaziergänger schon genauer hinschauen: Auf einem frisch umgegrabenen Feld zwischen Schwabmünchen und Untermeitingen tummelten sich etwa einhundert Möwen. Woher kommen sie?

Obwohl sie vereinzelt im Landkreis Augsburg vorkommen können, hat er so viele Möwen auf einmal noch nicht gesehen, sagt Dr. Martin Trapp, Vorsitzender des Landesbundes für Vogelschutz (LBV). "Um die 30 Möwen habe ich vielleicht schon einmal in der Nähe von Schwabmünchen gesichtet", sagte der Experte. Auch an der Lechstaustufe 23 könne man immer mal wieder auf sie treffen. Dabei handle es sich um die sogenannte Mittelmeermöwe. "Meines Wissens brütet sie im Landkreis aber nicht. Es ist möglich, dass mal eine oder zwei am Königsbrunner Baggersee brüten, sonst eher nicht", so der Experte.

