Müllabfuhr im Landkreis Augsburg verschiebt sich über Ostern

Für eine Woche ist die Abholung des Mülls im Landkreis Augsburg um jeweils einen Tag verschoben.

Wegen der Osterfeiertage verschiebt sich die Müllabfuhr gemäß der üblichen Feiertagsregelung um einen Tag. Für Freitag, 29. März, wird nachgefahren am Samstag, 30. März. Montag wird nachgefahren am Dienstag. Dienstag am Mittwoch - und so weiter. Die Tour von Freitag, 5. April, wird schließlich am Samstag, 6. April, nachgefahren. Die Verschiebungen betreffen Hausmüll-, Altpapier- und Biomüllabfuhr sowie die Abholung der Gelben Säcke und Leerung der Gelben Container. Alle Termine sind in der kostenlosen Abfall-App (erhältlich in den App-Stores) und dem persönlichen Abfallkalender unter www.awb-landkreis-augsburg.de/abfuhrtermine enthalten. (AZ)