Müllgebühren: Der Landkreis Augsburg steht besser da als alle Nachbarn

Die Grund- und Behältergebühren bleiben in den kommenden drei Jahren unverändert. Dafür gibt es mehrere Gründe.

Die Müllgebühren im Augsburger Land bleiben stabil. In den kommenden drei Jahren ist nach der nun vorgestellten Neukalkulation keine Veränderung vorgesehen. Im Vergleich kommen die Menschen im Augsburger Land damit günstiger weg als in der gesamten Region.

Aktuell liegt der Landkreis Augsburg beim Vergleich innerhalb des Abfallzweckverbands bei den Müllgebühren für einen Vier-Personen-Haushalt mit einer 80-Liter-Tonne und einer 240-Liter-Biotonne bei 117,96 Euro pro Jahr. Nach der Aufstellung der Leiterin des Abfallwirtschaftsbetriebs des Landkreises, Daniela Bravi, werden bei den Nachbarn in Aichach-Friedberg für die gleiche Leistung 129,60 Euro fällig. Deutlich ist die Differenz zur Stadt Augsburg: Dort werden für einen Zwei-Personen-Haushalt 152,40 Euro und für eine vierköpfige Familie 228,60 Euro erhoben.

In der Stadt Augsburg wird's deutlich teurer

In den umliegenden Landkreisen seien die Gebühren noch höher, so Bravi. So fallen im Unterallgäu für eine 80-Liter-Restmülltonne und 240 Liter Biomüll insgesamt 451,20 Euro pro Jahr an. Im Landkreis Günzburg kommt eine Familie mit 60 Litern Restmüll und 240 Litern Biomüll auf 423,60 Euro, im Landkreis Ostallgäu sind es für 80 Liter Restmüll und 240 Liter Biomüll insgesamt 303,60 Euro, und in den Landkreisen Dillingen und Donauwörth werden aktuell für 80 Liter Restmüll und 240 Liter Biomüll 258 Euro fällig. Hier stehe jedoch im Sommer eine Gebührenerhöhung von über 20 Prozent im Raum, so Bravi.

Kosten für Müllentsorgung im Landkreis: Verbrennung günstiger, Erlöse höher

Die günstigen Gebühren im Landkreis Augsburg gehen zurück auf einen besonderen Umstand. In den vergangenen drei Jahren – so lange dauert ein Kalkulationszeitraum für die Müllgebühren – stiegen die Erlöse bei der Wertstoffvermarktung. Gleichzeitig sanken die Kosten für die Verbrennung bei der Abfallverwertung in Augsburg. In der Spitze über 255 Euro (rund 500 Mark im Jahr 1998) kostete früher die Tonne, die dort im Ofen landete. Im Jahr 2022 hat die AVA, deren Hauptgesellschafter der öffentlich-rechtlich organisierte Abfallzweckverband Augsburg mit der Stadt und den Landkreisen Augsburg und Aichach-Friedberg ist, eine wahre Preissenkungsorgie in drei Schritten hingelegt: von rund 75 auf 20 auf zehn und schließlich auf einen einzigen Euro. Die Verbrennungsanlage speist ihre Abwärme ins Fernwärmenetz der Stadt Augsburg ein und hat deutlich mehr Geld dafür bekommen. Auch die Erlöse aus der Stromerzeugung über Müllöfen, Biogasvergärungsanlage und Fotovoltaik sind deutlich gestiegen. Davon konnte der Haushalt des Abfallwirtschaftsbetriebs des Landkreises profitieren.

Was in den kommenden Jahren passiert

In den vergangenen drei Jahren wurde ein Überschuss von fast 14 Millionen Euro erwirtschaftet. Er muss nun im nächsten Kalkulationszeitraum laut Kommunalabgabengesetz in die neuen Gebühren einfließen. Was ebenfalls finanziert sein will: Im kommenden Jahr wird die Wertstofftonne eingeführt. Außerdem soll im südlichen Landkreis ein Umweltkompetenzzentrum entstehen. Es soll zwischen 2024 und 2026 gebaut werden. Dort sollen dann auch der Betriebssitz des Abfallwirtschaftsbetriebs des Landkreises sowie ein Informationszentrum für Schulklassen und ein Gebrauchtwarenkaufhaus angesiedelt werden.

Lesen Sie dazu auch

Ehemaliger Landrat Vogele erhielt wegen der Müllverbrennungsanlage Morddrohungen

Im jüngsten Werkausschuss des Landkreises wurde die Bilanz des Abfallwirtschaftsbetriebs gelobt. Erinnert wurde auch an eine "Erfolgsgeschichte", die zunächst für Diskussionen und Proteste gesorgt hatte: die Müllverbrennungsanlage in Augsburg. Sie ging 1996 in Betrieb. Der damalige Landrat Karl Vogele hatte im Vorfeld sogar Morddrohungen erhalten. Doch die Entscheidung zur Anlage sei goldrichtig gewesen, sagte Landrat Martin Sailer. "Heute profitieren wir davon."